Chp’li Tanrıkulu’ndan Diyarbakır’da İki Kuzenin Çayda Boğulmasıyla İlgili "İhmal" İddiası

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 11 Temmuz'da serinlemek için girdikleri Ambar Çayı'nda 9 ve 14 yaşlarındaki iki kuzenin boğulmasında ihmal olduğunu belirterek, olayı Meclis gündemine taşıyacağını söyledi.

Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde, serinlemek için girdikleri Ambar Çayı’nda boğulan amca çocukları Enes (9) ve Mehmet Hüseyin Oruç'un (14) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Burada açıklama yapan Tanrıkulu, bölgedeki çay ve göletlerde uyarı levhaları bulunmamasına tepki gösterdi. İki çocuğun ölümünde derin ihmal olduğunu söyleyen Tanrıkulu, konuyu soru önergesiyle Meclis'e taşıyacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Burası yaklaşık 10 yıl önce çalışmaya başlamış, DSİ tarafından. Geçen yıl itibarıyla su toplanmaya başlamış. Buradan Bismil Ovası’na su verilecek. Ancak su toplama işlemi henüz daha devam ediyor. Kanallar henüz yapılmamış. Yukarıda da Ambar Çayı var. Eskiden Ambar Çayı üzerinden sulama yapılıyormuş buralarda. Bir yıldır da su toplanıyor gölet havzasında. Geçtiğimiz perşembe günü iki amca çocuğu Enes ile Mehmet Oruç, yakında bulunan mezralarından buraya kadar geliyorlar. Hiçbir uyarı levhası yok etrafta. Suya giriyorlar. Aslında su çocukların boyunu aşmıyor ama tam orta yerde bir kanal var. O kanalın derinliğine düşüyorlar ve maalesef yaşamlarını yitiriyorlar. Köyün muhtarı Osman Oruç, çocukların babası ve amcası Mehmet Oruç, biraz önce taziyeye gittim. Muhtarla konuştum, oradaki dostlarımızla, hemşehrilerimize konuştum. Burada derin bir ihmal var. Kendim de gözlemledim. Hiçbir uyarı levhası yok. Su toplanmaya başlamış. Çevrede yerleşim yerleri var. Çocuklar, gençler haliyle bu yaz sıcağında bilgi sahibi olmadan bu suya giriyorlar. Uyarıyla ilgili herhangi bir şey yok; tel, örgü yok etrafta. Buradan benim yetkililere önerim ve çağrım, kesinlikle çok sayıda uyarı levhasının anlaşılır bir biçimde göletin etrafında olması lazım ve güvenlik tedbirlerinin özellikle çocukların ve gençlerin buraya gelmemesi için yapılması lazım.”

Oğlu Enes’i ve yeğenini kaybeden Mehmet Oruç da ihmal iddiaların araştırılması çağrısında bulunarak, “Bir baba, evladının boğulduğu haberini alıyor... Bir baba gelip de gölette hem kendi oğlunun hem de yeğeninin, kendi eliyle cesedini çıkarırsa takdiri kamuoyuna ve yetkililere bırakıyorum” şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı