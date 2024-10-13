Chp’li Tanrıkulu’ndan Diyarbakır’da Işıksız Kavşak Tepkisi

Chp’li Tanrıkulu’ndan Diyarbakır’da Işıksız Kavşak Tepkisi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kentte birçok kazaya neden olan ışıksız kavşakta çalışma yapılması için çağrıda bulundu.

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kentte birçok kazaya neden olan ışıksız kavşakta çalışma yapılması için çağrıda bulundu.

Silvan karayolundaki Dicle Üniversitesi kavşağında ışıkların olmaması Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun tepkisine neden oldu.

Kavşakta ışık olmamasından ötürü çok sayıda trafik kazasının yaşandığını aktaran Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Daha önce Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yaptığı uyarıya rağmen kavşağın ışıklandırma çalışmasının yapılmadığını söyleyen Tanrıkulu, “Burası yeni yerleşim alanları. Diyarbakır'ın nüfusunun büyük bölümü burada. Ama ışıklı bir kavşak yok. Yanı başımızda Teknokent var. Birçok kaza oluyor burada ve karayollarını uyarmamıza rağmen herhangi bir düzenleme şimdiye kadar yapılamadı. Bir Diyarbakırlı olarak, bir milletvekili olarak ve bu karayolunu kullanan bir yurttaş olarak ifade ediyorum, bu kavşakta mutlaka ışıklandırma yapılmalı. Nüfusun önemli kısmi burada yaşıyor. Bunun bir an evvel yapılması lazım. Parlamentoda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken de mutlaka bu konuyu gündeme getireceğim” dedi.

Anka Haber Ajansı

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