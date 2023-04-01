Chp’li Taşcıer: Hpv Aşıları Geri Ödeme Sistemine Dahil Edilecek (Yarına)

CHP Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşcıer, Kanser Haftası’nda yaptığı açıklamada, HPV aşılarına dikkat çekerek, “HPV aşısını Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takviminin içerisine alarak geri ödeme sistemine dahil edeceğiz. Kadınları bilimin ışığında rahim ağzı kanserinden koruyacağız, söz veriyoruz” dedi.

Türkiye’de en önemli sağlık problemlerinden biri HPV ve 1-7 Nisan arasında farkındalık için Kanser Haftası ilan edildi. Rahim ağzı kanseri olan HPV için halen aşılar ücretsiz değil ve CHP CHP Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşcıer de bu aşıların ücretsiz olması yönünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın söz verdiğini anımsattı. Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, HPV aşılarının halen ücretsiz olmadığına dikkat çekerek, şunları belirtti:

“1956 yılından bu yana 1-7 Nisan arası Kanser Haftası olarak belirlenmiş durumda. Türkiye’de kanser en önemli sağlık problemlerinin başında gelmeyi sürdürüyor. Bunlardan biri de rahim ağzı kanseri olarak kadınları etkiliyor. Ancak HPV’ye bağlı gelişen rahim ağzı kanserinden aşı ile korunmak mümkün. Önlenebilir olmasına rağmen, rahim ağzı kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türü. Bu kanseri önleyici bir aşı var, ancak maalesef Türkiye’de hala bu aşı Devlet tarafından karşılanmıyor. HPV aşısının Ulusal Aşı Takvimine alınması ve isteyen her yurttaşa ücretsiz olarak yapılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Mahkemeye gidip dava açanlar SGK’dan aşı ücretinin iadesini alıyor çünkü emsal karar var. Ancak insanlar neden mahkeme kapılarında uğraşsın. Devlet koruyucu sağlık hizmeti olarak bu aşıyı zaten karşılıyor olmalı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kasım 2022’de yaptığı konuşmada HPV aşıları ile ilgili olarak "'Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz'" demişti. Daha sonra Aralık ayında verdiği bir başka demeçte de "HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ancak günler haftalar oldu, haftalar aylar oldu, mevsim değişti, hala hiçbir adım atılmadı. Vatandaşla alay mı ediyorsunuz? Daha ne kadar oyalayacaksınız?

“3 AY GEÇTİ, SÖZÜNÜZÜ TUTTUNUZ MU?”

Şubat ayı başında, ‘üç ay geçti neden sözünü tutmuyorsunuz’ diye Bakan’a sormuştum. Soru önergesi verdim, 15 gün içinde cevaplanması gerekirken ona da bir yanıt alamadım. Bugün kanser haftasına girerken tekrar soruyorum, Sayın Bakan, 5 ay oluyor, neden sözünüzü tutmuyorsunuz? Bu nasıl bir çalışmadır ki aylar geçti bitmedi? Bakanlığınız bitiyor, son bir buçuk ayınız kaldı, ne zaman nihayete erecek bu çalışma? Bu kaçıncı verip de tutmadığınız söz oldu.

Avustralya’da 2007 yılında 12-13 yaş kız çocuklarına ücretsiz HPV aşılama programı başlatıldı. 2015 yılında yapılan değerlendirme sonucu 18-24 yaş arasındaki kadınlarda HPV görülme oranının yüzde 22.7’den yüzde 1.1’e düştüğü görüldü. Bu aybaşında bir karar da Fransa’dan geldi. Sonbahar itibariyle Fransa’da ortaokullardaki beşinci sınıf öğrencilerine HPV aşısı ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Bilim insanları HPV aşısının en yüksek koruyuculuk oranının 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına yapılması durumunda ortaya çıktığını ifade ediyor. Bu gerçek ortadayken Sağlık Bakanı’nın, aşının 18 yaş üzerine uygulanması için çalıştıklarını söylemesi de konuya bilimsel yaklaşılmadığının somut örneği. Yani hayata geçirilecekse de bilime göre değil, dostlar alışverişte görsün mantığıyla olacağı anlaşılıyor. Ancak zaten bu iktidar gidiyor, biz geliyoruz, sayılı gün kaldı. Millet İttifakı olarak yayınladığımız Ortak Mutabakat Metni’nde de taahhüt ettiğimiz üzere, HPV aşısını Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takviminin içerisine alarak geri ödeme sistemine dahil edeceğiz. Kadınları bilimin ışığında rahim ağzı kanserinden koruyacağız, söz veriyoruz.”

Anka Haber Ajansı