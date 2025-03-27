Chp’li Taşcıer: Rtük’ün Başındaki Zat, Adını Demokrasi Tarihimize Bir Sansür Memuru Olarak Yazdırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1’e verilen cezalara ilişkin, “RTÜK’ün başındaki zat farkında değil ama halkın haber alma hakkını kararttığı her gün, adını demokrasi tarihimize bir sansür memuru, baskı aparatının kullanışlı aparatı olarak yazdırıyor” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1’e verilen cezalara ilişkin, "RTÜK’ün başındaki zat farkında değil ama halkın haber alma hakkını kararttığı her gün, adını demokrasi tarihimize bir sansür memuru, baskı aparatının kullanışlı aparatı olarak yazdırıyor'" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bugün Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1’e yönelik oy çokluğuyla aldığı ekran karartma ve yayın durdurma kararına tepki gösterdi. Taşcıer, şunları kaydetti:

''RTÜK’ün bugün oy çokluğuyla açıkladığı karar doğrudan siyasi infazdır. Çünkü korkuyorlar! Çünkü ekranlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na kurulan yargı kumpası konuşuluyor. Çünkü Genel Başkanımız Özgür Özel, halkla buluşarak milyonlarca yurttaşın vicdanına tercüman oluyor. Çünkü bu ülkede hâlâ susmayanlar, sinmeyenler, biat etmeyenler var.

RTÜK'ün başındaki zat farkında değil ama halkın haber alma hakkını kararttığı her gün, adını demokrasi tarihimize bir sansür memuru, baskı aparatının kullanışlı aparatı olarak yazdırıyor. Tarihe sansürcü olarak geçmek kendi tercihi. Ama bu karanlığı yırtıp atacak olanlar da bizleriz.''

Anka Haber Ajansı