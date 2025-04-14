Chp’li Taşcıer'den 'normal Doğum Pankartı'na Tepki: “Biz Normaliz, Anormal Olan Sizin Sapkın Zihinleriniz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sivasspor’un Fenerbahçe maçında sahaya “Doğal olan normal doğum” pankartıyla çıkmasına tepki gösterdi. Taşcıer, “Biz normaliz, anormal olan sizin sapkın zihinleriniz. Açılan pankart kadın haklarına yönelik açık bir saldırıdır” dedi.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sivasspor’un Fenerbahçe maçında sahaya “Doğal olan normal doğum” pankartıyla çıkmasına tepki gösterdi. Taşcıer, “Biz normaliz, anormal olan sizin sapkın zihinleriniz. Açılan pankart kadın haklarına yönelik açık bir saldırıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, dün Sivasspor’un Fenerbahçe maçında sahaya “Doğal olan normal doğumdur” pankartıyla çıkmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Taşcıer, iktidarın kadınların yaşam tarzlarından, çalışma şekillerine kadar müdahaleci bir tutum sergilediğini belirterek, cinsiyetçi dilinin yeşil sahalara kadar indiğini ifade etti. Taşcıer, “Biz normaliz, anormal olan sizin sapkın zihinleriniz! Açılan pankart kadın haklarına yönelik açık bir saldırıdır” dedi.

“Kadının bedeni; devlete, futbolcuya ya da erkeğe ait değildir”

Taşçıer, açıklamasında şunlara değindi:

“Futbol sahasında 11 erkeğin ‘doğal olan normal doğumdur’ pankartıyla çıkması, AKP iktidarının kadınların bedenine, doğurganlığına ve yaşam tercihlerine yönelik sistematik baskısının yeni bir örneğidir. Futbol sahaları kadın bedeninin propaganda malzemesi yapılacağı alanlar değildir. Devletin ya da herhangi bir erkeğin, kadınlara nasıl doğuracaklarını dikte etme ne hakkıdır ne de haddidir.

Sezaryen de, epidural de, doğumun zamanı da biçimi de yalnızca kadını ilgilendirir.

‘Normal’ ya da ‘doğal’ gibi yargılayıcı ifadeler, kadınları belli kalıplara sokmanın, onları ‘iyi anne’, ‘makbul kadın’ gibi kıstaslarla sınıflandırmanın aracı haline gelmiştir. Bu, açık bir tahakküm dilidir. Doğumu ‘doğal’ ya da ‘normal’ diye etiketlemek, sezaryeni tercih eden ya da buna mecbur kalan kadınları hedef göstermek demektir.

Ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, nasıl doğum yapacağımıza da biz karar veririz. Kadınlar olarak bedenimiz üzerindeki bu iktidar dilini reddediyoruz. Bugün ‘doğum nasıl olmalı’ ile başlayan bu anlayış, yarın doğurmayan kadını sorgulamaya, onu ötekileştirmeye kadar uzanır. Topun peşinden koşanlar kendi oyunlarını oynasın; ama kadınların hayatına, bedenine dair mesajlarla sahadan ahlâk dağıtmasın. Kadının bedeni; devlete, futbolcuya ya da erkeğe ait değildir. Biz buna izin vermeyeceğiz.”

Anka Haber Ajansı