Chp’li Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasıyla İlgili Belgeleri Yarın Açıklayacaklarını Duyurdu

CHP’li Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili belgeleri yarın açıklayacaklarını duyurdu. Özer, "Gerçeği tüm milletimiz görecektir. Milletimiz Erdoğan'ın diploması hakkındaki gerçeği de merak etmektedir. Acaba Erdoğan da diploma konusundaki bilgi ve belgelerini milletiyle paylaşabilecek mi?" dedi

(ANKARA) - CHP’li Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili belgeleri yarın açıklayacaklarını duyurdu. Özer, "Gerçeği tüm milletimiz görecektir. Milletimiz Erdoğan'ın diploması hakkındaki gerçeği de merak etmektedir. Acaba Erdoğan da diploma konusundaki bilgi ve belgelerini milletiyle paylaşabilecek mi?" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturması ile ilgili bilgi ve belgelerin yarın açıklanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özer, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın İBB Başkanı'mızın manipüle edilen diploması konusunda tüm belge ve bilgiler kamuoyuna açıklanacak ve gerçeği tüm milletimiz görecektir. Asıl soru şu, milletimiz Erdoğan’ın diploması hakkındaki gerçeği de merak etmektedir. Acaba Erdoğan da diploma konusundaki bilgi ve belgelerini milletiyle paylaşabilecek mi? Bir gün Sayın Erdoğan’ın üniversite arkadaşlarını da tanıyabilecek miyiz?"

Anka Haber Ajansı