Chp'li Türker Ateş: Sokak Hayvanlarına Dair Teklif Derhal Geri Çekilmelidir

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Meclis’e sunulan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle ev dışında yaşayan milyonlarca sokak hayvanının korunmasız bırakıldığına dikkat çekerek, "Teklifle bu canların itlaflarına zemin hazırlanıyor, yaşamlarının desteklenmesinden açıkça vazgeçiliyor. Vicdanları yaralayan düzenleme derhal geri çekilmelidir’" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamada Meclis’e sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni eleştirdi. Kanun teklifinde önceki yıllarda çok tartışılan sahipli-sahipsiz hayvan konusunda iktidarca net bir tavır alındığına dikkat çeken Ateş, "Düzenlemeyle, yine ‘biz yaptık oldu’ diyorlar ve sokak hayvanlarını sahipsiz hayvan olarak tanımlıyorlar. Sahipsiz hayvanların yaşamlarının desteklenmesi ifadesi de hayvan koruma gönüllüleri de Hayvan Koruma Kanunu’ndan çıkarılıyor. İl Hayvanları Koruma Kurulu sahipsiz hayvanlara sorun olarak bakmaya yönlendiriliyor. Bakmakta olduğunuz ama sahiplenmediğiniz hayvanı artık koruyamayacaksınız’’ dedi.

"Aşılama ve kısırlaştırma halihazırda yetersiz iken teklifte bunların esamesi okunmuyor"

Yakala-kısırlaştır-yerinde yaşat anlayışının terk edildiğine işaret eden Ateş, şunları söyledi:

"Aşılama ve kısırlaştırma halihazırda yetersiz iken teklifte bunların esamesi okunmuyor. Sokak hayvanlarının sahiplendirilene kadar şu an pek çoğu ölüm kampı olarak adlandırılan barınaklarda bakılması düzenleniyor. Bu süreçte belediyeler yükümlü kılınırken Bakanlık bütçesine belediyelere mali destek için gerekli ödeneğin konacağı ibaresi yasadan çıkarılıyor. Erteleye erteleye krize dönüştürdüğü mevcut sorunu iktidar, belediyelerin kucağına bırakıp kenara çekiliyor. Hayvan Hakları Fonu yine kurulmuyor, hükümetin yerel yönetimlerimizin gelirlerini kısıtlama çabası sürüyor. Artan cezalarda da şimdiye kadar neredeydiniz diye sormak gerekli."

"İktidarın yıllardır süren beceriksizliğinin faturasını şimdi hayvanlar canlarıyla ödeyecekler"

İktidarın 20 yıllık mevcut uygulama kapsamında sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgulayan Ateş, "Süreçte sokak hayvanlarının üremesinin kontrol altına alınacağı bir sistem kurulmadı. Üretim ve satış da engellenmedi. Şimdi hayvanların barınaklarda sahiplendirilmesi için destek sağlanacağı belirtilerek adeta dalga geçiliyor. ‘Uyutma’ denirken kelime oyunuyla getirilen ötanazi aldatmacası da şok edici ve hayvan öldürmeyi açık açık tıbbi gerekçeye ek ucu açık kriterlerle kanuni olarak gerekçelendiriyorlar. Teklif yasalaşırsa, maalesef iktidarın yıllardır süren beceriksizliğinin faturasını şimdi hayvanlar canlarıyla ödeyecekler. Vatandaşın bahçesinde bakıp beslediği, esnafın kol-kanat gerdiği mahallenin sakini, maskotu olmuş hayvanlar asıl şimdi sahipsiz bırakılıyor. Teklifle bu canların itlaflarına zemin hazırlanıyor, yaşamlarının desteklenmesinden açıkça vazgeçiliyor. Vicdanları yaralayan düzenleme derhal geri çekilmelidir" dedi.

Anka Haber Ajansı