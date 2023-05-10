Chp'li Tüzün Ve Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yarımcısı Vedat Kazıcı, il örgütü yöneticileri ve üyeleri, Küçük Sanayi esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yarımcısı Vedat Kazıcı, il örgütü yöneticileri ve üyeleri, Küçük Sanayi esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyareti hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Belediye Başkanvekili Subaşı, "Bilecik Küçük Sanayi esnafımızı ziyaret ederek sanayi esnafımızın dertlerini, taleplerini ve beklentilerini dinledik, kendilerine gelecek projelerimizi anlattık. Sana Söz esnaf kardeşim, baharla birlikte gelecek kalkınma programlarımızla sen de rahat bir nefes alacaksın" dedi.

Küçük Sanayi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, milletvekili Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu, il genel ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı