Chp'li Uğur Bayraktutan, Sınır Kapısında Türk Lirasının Erimesine Tepki Gösterdi

Chp'li Uğur Bayraktutan, Sınır Kapısında Türk Lirasının Erimesine Tepki Gösterdi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Sarp Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, Türk lirasının Gürcistan parası karşısında erimesine işaret ederek, "2011 yılında 100 lirayla 130 Lari alınırken şimdi 8 Lari alabiliyorsun. Fazla söze gerek yok" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Sarp Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, Türk lirasının Gürcistan parası karşısında erimesine işaret ederek, "2011 yılında 100 lirayla 130 Lari alınırken şimdi 8 Lari alabiliyorsun. Fazla söze gerek yok" dedi.

Türk lirasının Gürcistan larisi karşısında kaybettiği değere dikkati çeken CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan, "Bilindiği üzere Gürcistan'ın para birimi Lari'dir. 2010-2011 yılında Gürcistan'a gittiğinizde 100 lirayla 130 lari alıyordunuz. Şimdi ise 2024 yılında 100 lira verdiğinizde 8 lari alıyorsunuz. Yani bu ne demek; aradan geçen 14 yılda Türk lirasının nasıl eridiğini göstermesi açısından bundan daha dramatik örnek olamaz. 2011 yılında 100 lira veriyorsun 130 lari alıyorsun; 2024 yılında 100 lira veriyorsun 8 lari alıyorsun. Fazla size gerek yok." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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