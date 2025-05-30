Chp'li Ulaş Karasu'dan Ip Kamera Skandallarıyla İlgili Soru Önergeleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son dönemde art arda ortaya çıkan IP kamera skandallarının, yetkili kurumların görevlerini yerine getirmediğini gözler önüne serdiğini belirtti. Sapanca, Denizli ve Karabük'teki gizli kamera skandallarını anımsatan Karasu; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlamaları talebiyle soru önergeleri verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son dönemde art arda ortaya çıkan IP kamera skandallarının, yetkili kurumların görevlerini yerine getirmediğini gözler önüne serdiğini belirtti. Sapanca, Denizli ve Karabük'teki gizli kamera skandallarını anımsatan Karasu; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlamaları talebiyle soru önergeleri verdi.

Ulaş Karasu, soru önergelerinde, art arda yaşanan IP kamera skandallarının, yetkili kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Gizli kameraların e-ticaret sitelerinde adeta "peynir ekmek gibi" kolayca satıldığını ve kötü niyetli kişilerin, ev veya iş yerlerindeki kameralara port açığı kullanarak erişebildiğini belirten Karasu, "Devleti yönetenler, sorumluluk alması gerekenler havaya bakıyor. Milletin yatak odasına kadar uzanan bu olaylara, 3-5 sapığın fantezisi olarak bakılamaz. Acilen kişi ve hak özgürlüklere yapılan saldırılarda devreye girecek bir mekanizma kurulması için harekete geçilmeli ve bu tür ahlak dışı, yasa dışı girişimlerin önüne geçilmeli" ifadelerini kullandı.

Karasu'dan 3 bakana sorular

Karasu; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yanıtlamaları için üç ayrı soru önergesi verdi. Karasu, bakanlara özetle şu soruları yöneltti:

"İnternet üzerinden legal olarak yapılan gizli kamera satışlarının daha sonra takibi yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise nasıl yapılmaktadır?

2002-2025 arasında Türkiye’de yasa dışı yollarla sokulmak istenen ve ele geçirilen bu tür cihaz sayısı nedir? Bu ürünlerin mahiyetleri ve menşei nelerdir?

Türkiye’ye yasa dışı yollardan sokulan gizli, casus kamera ve benzeri dinleme cihazlarının sayısı nedir? Bu cihazların akıbeti ne olmuştur?

E-ticaret yapan şirketler üzerinden yapılan satışlarda yıllara göre uygunsuz kullanım ve/veya umuma açık yerlere gizli kamera, dijital materyaller yerleştirdikleri için göz altına alınan ve adli makamlara teslim edilen kişi sayısı kaçtır?"

Anka Haber Ajansı