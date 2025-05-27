Chp'li Ulaş Karasu'dan Zara'daki Maden Kazasıyla İlgili Açıklama: "Yaşanan Bir Kaza Değil, Cinayet"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Zara ilçesinde bir maden işçisinin hayatını kaybettiği, iki işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin "Yaşanan bir kaza değil, cinayet. Madenin faaliyette bulunmaması gerektiği halde kaçak faaliyette bulunduğu ortaya çıktı” dedi.

(ANKARA)- CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Zara ilçesinde bir maden işçisinin hayatını kaybettiği, iki işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin "Yaşanan bir kaza değil, cinayet. Madenin faaliyette bulunmaması gerektiği halde kaçak faaliyette bulunduğu ortaya çıktı” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Zara ilçesinde Hemgrup Madencilik şirketi tarafından işletilen maden ocağında bir maden işçisinin hayatını kaybettiği, iki işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karasu, "Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki maden ocağı kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildiği belirtilirken, madene geçen yıl Eylül ayında yeraltında "daimi nezaretçi ataması" yapılmaması ile Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi olmaması sebebiyle "durdurma kararı" verildiği ancak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Yabancı olan işçiler, kaçak ve ucuz iş gücü olarak çalıştırıldı"

Hemgrup Madencilik şirketi tarafından işletilen maden ocağında dün meydana gelen patlamanın, yöredeki madenlerdeki denetimsizliği ve kontrolsüzlük ile kaçak göçmen işçi sorunlarını ortaya koyduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Yaşanan bir kaza değil, cinayet. İlçe Jandarma’ya bildirildiği, Jandarma’nın da firma yetkilisine tebliğ etmesine karşın çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi. Yani madenin faaliyette bulunmaması gerektiği halde kaçak faaliyette bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, şirketin madende şirkette sadece 2 işçi çalışıyormuş gibi bildirim yaparak, önemli bölümü yabancı olan işçiler, kaçak ve ucuz iş gücü olarak çalıştırıldı, yapılan şikayetler de yetkililerce sonuçsuz bırakıldı."

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi"

Maden ocağında yıllık 300 bin ton kapasite ile patlatmasız açık ocak ve 300 bin ton kapasite yeraltı ocağı olmak üzere yıllık toplam 600 bin ton üretim yapılırken 2024 Haziran ayında 2 milyon 240 bin tonluk kapasite artışıyla yıllık 2 milyon 540 bin tona çıkarıldığını belirten Karasu, "Kapasite artışı yapan maden şirketinin söz konusu projesinin, felaket riski taşıdığının hem bölge halkı, hem de ilgili STK’lar defalarca dile getirdi. Ancak sorumsuz yöneticiler bu uyarıları asla dikkate almadılar. Ve söz konusu tesise; doğaya yaratacağı tahribat, su kaynaklarının korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ÇED Gerekli Değildir kararı verildi. Üstelik, bu dosya da kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanmış. Ama buna göz yumulmuş. Yetmemiş, projede diğer madenlerde olduğu gibi kaçak göçmen işçiler çalıştırılmış, buna da göz yumulmuş. Yani çok açık ki facia göz göre göre gelmiş” dedi.

Anka Haber Ajansı