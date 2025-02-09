Chp'li Utku Çakırözer: “Bu Gece De Gazetecilik Cezalandırılıyor

Chp'li Utku Çakırözer: “Bu Gece De Gazetecilik Cezalandırılıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bu gece de gazetecilik cezalandırılıyor. BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalı" dedi.

(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bu gece de gazetecilik cezalandırılıyor. BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalı" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Çakırözer'in paylaşımı şöyle:

"Bu gece de gazetecilik cezalandırılıyor! BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalı! GazetecilikSuçDeğildir."

Anka Haber Ajansı

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