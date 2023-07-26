Chp’li Uzun, Akbelen Ormanı’nda: “Orman İçine Girdiklerinde Kesilen Ormanlarla Karşılaştılar”

Chp’li Uzun, Akbelen Ormanı’nda: “Orman İçine Girdiklerinde Kesilen Ormanlarla Karşılaştılar”

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanları’nda köylülerin ağaçların kesilmemesi için gösterdiği direniş ve Jandarmanın müdahalesini görüntüledi. Uzun, “Orman içine girdiklerinde kesilen ağaçlarla karşılaştılar. O sırada Jandarma, tertibat alarak bütün köylüleri oradan dışarı doğru püskürttü” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanları’nda köylülerin ağaçların kesilmemesi için gösterdiği direniş ve Jandarmanın müdahalesini görüntüledi. Uzun, “Orman içine girdiklerinde kesilen ağaçlarla karşılaştılar. O sırada Jandarma, tertibat alarak bütün köylüleri oradan dışarı doğru püskürttü” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanları’ndaki çevre direnişine destek verdi. Jandarmanın müdahalesinden etkilenen köylülere yardımcı olan Uzun, burada yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Burada gördüğünüz alan özel mülkiyete konu tarım arazisi. Hemen sınırında başlayan ormanlık alan içinde kesim seslerinin gelmesi üzerine, köyü o kesimi içi parçalanarak izlemek için geldi. Orman içine girdiklerinde kesilen ağaçlarla karşılaştılar. Bu durum onları çok derinden etkiledi. O sırada Jandarma, tertibat alarak bütün köylüleri oradan dışarı doğru püskürttü. Şu anda barikatla, bu noktaya kadar geri çekilmiş bulunmakta. İçeride kesim halen devam ediyor. Ormanlar yine kesilmeye devam ediyor. Halk, buna tepki gösteriyor. Bir ağacı bile kurtarabilirsek, bu kazanımımız gözüyle bakıyor. Yoksa hepsinin yol olacağından o kadar eminler ki… Atmış oldukları biber gazları ile burada bulunmak her dakika daha acı verici hale geliyor.”

Anka Haber Ajansı

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