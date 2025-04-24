Chp'li Yanıkömeroğlu: Maalesef Yıllarca Kentsel Dönüşüm Projeleri, Rant Odaklı Planlarla Yürütüldü

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Maalesef yıllarca kentsel dönüşüm projeleri, rant odaklı planlarla yürütüldü. Sosyal adalet göz ardı edildi, yalnızca belirli kesimlerin çıkarına hizmet eden bir dönüşüm politikası benimsendi. Uyguladığınız politikalarla insanlarımızı adeta canları ile malları arasında tercih yapmaya zorluyorsunuz." dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Maalesef yıllarca kentsel dönüşüm projeleri, rant odaklı planlarla yürütüldü. Sosyal adalet göz ardı edildi, yalnızca belirli kesimlerin çıkarına hizmet eden bir dönüşüm politikası benimsendi. Uyguladığınız politikalarla insanlarımızı adeta canları ile malları arasında tercih yapmaya zorluyorsunuz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Yanıkömeroğlu, şunları söyledi:

"Dün İstanbul'da şiddetli bir depremle sarsıldık. Neyse ki büyük bir sorunla karşılaşmadık. Ancak deprem kendini yeniden hatırlattı. Bilim insanları, yıllardır bu konuda uyarılarda bulunuyor. Marmara Denizi'nde 7 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Ancak tüm uyarılara rağmen maalesef yeterli hazırlık yapılmıyor, gerekli önlemler alınmıyor.

Buradan iktidara seslenmek istiyorum: Kentteki yüksek riskli konut sayısının 1,5 milyon olduğunu söyleyen sizsiniz. 2,5 milyon insanımızın yaşadığı 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten sizsiniz. Ancak maalesef bu vahim tabloda hiçbir önlem almayan yine sizsiniz.

İstanbul 16 milyonu aşan nüfusu ile, Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük şehirlerinden biridir. İstanbul Türkiye’nin kalbidir. İstanbul’da meydana gelecek büyük bir deprem, tüm ülkeyi felakete sürükler. Bu nedenle iktidara bu konuyu ciddiye alması ve gereken çalışmaları bir an önce hızlandırması çağrısında bulunuyorum. İstanbul çökerse Türkiye çöker!

Maalesef yıllarca kentsel dönüşüm projeleri, rant odaklı planlarla yürütüldü. Sosyal adalet göz ardı edildi, yalnızca belirli kesimlerin çıkarına hizmet eden bir dönüşüm politikası benimsendi. Uyguladığınız politikalarla insanlarımızı adeta canları ile malları arasında tercih yapmaya zorluyorsunuz.

Oysa ki kentsel dönüşüm; binaları yıkıp yeniden yapmak değildir. Birkaç mahallede lüks projeler inşa etmekten ibaret de değildir. Bir avuç müteahhitti zengin etmek hiç değildir! Deprem Dirençli Kent inşa edebilmek için; Kentsel dönüşüm tüm şehri kapsamalı, hiçbir vatandaşımız risk altında bırakılmamalıdır. Sadece özel yapıları dönüştürmek de yeterli değildir; kamusal yapıların, altyapı, iletişim sistemleri ve yolların da afetlere hazır olması gerekmektedir.

İstanbul’un depreme dirençli bir şehir haline gelmesi için: Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazırız. İstanbul’da Belediyelerimiz, riskli binaları tespit edip, kentsel dönüşümün hızlanması için ellerinden geleni yapmaktalar. Bakanlık da bu süreçte daha hızlı ve etkili adımlar atmalı, belediyelerle işbirliği yapmalıdır. Kanal İstanbul gibi fantezi projelerden vazgeçip, acilen kentsel dönüşüm ve deprem dirençli kentler için kaynak ayırmalıdır.

Deprem kaçınılmaz bir gerçek. Unutmayalım ki, bugün harekete geçmezsek, yarın telafi edemeyeceğimiz büyük bir felaketle karşılaşabiliriz. İstanbul Milletvekili olarak, depremden etkilenen tüm İstanbullulara tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anka Haber Ajansı