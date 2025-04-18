Chp’li Yavuzyılmaz: Devrek İlçesi Önceki Dönem Belediye Başkanı Sn. Çetin Bozkurt Gözaltına Alındı

Chp’li Yavuzyılmaz: Devrek İlçesi Önceki Dönem Belediye Başkanı Sn. Çetin Bozkurt Gözaltına Alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz Zonguldak’ın Devrek ilçesi önceki dönem Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz Zonguldak’ın Devrek ilçesi önceki dönem Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yarımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’nin Zonguldak Devrek İlçesi önceki dönem Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yavuzyılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün itibariyle Zonguldak İlimizin Devrek İlçesi önceki dönem Belediye Başkanı Sn. Çetin Bozkurt ve 7 çalışma arkadaşı gözaltına alındı. Değerli başkanımıza suç uydurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu gözaltıların siyasi saiklerle yapıldığını da biliyoruz. Tetikçi konumuna sokulan kamu görevlilerine sesleniyorum. Yüreğiniz yetiyorsa mevcut ve önceki dönem AK Partili Belediyeleri inceleyin, soruşturun da görelim! Çetin Bozkurt’un yanındayız!"

Anka Haber Ajansı

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