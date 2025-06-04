Chp'li Yavuzyılmaz: Ekrem İmamoğlu, Ak Parti'nin İbb'nin Kasasına Bağladığı Hortumları Kestiği İçin Tutuklu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2017-2019 yılları arasında AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 aracın yasa dışı biçimde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na tahsis edildiğini tespit ettiklerini belirtti. Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İBB'nin kasasına bağladığı hortumları kestiği için tutuklu" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?-9" başlığıyla bir paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"2017-2019 yılları arasında AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yasa dışı olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdiği için. AK Parti'nin İBB'nin kasasına bağladığı hortumları kestiği için. Peki bu soygun nasıl örtbas ediliyor?

Ekrem İmamoğlu, Başkan seçildikten hemen sonra 30.09.2019’da, Teftiş Kurulu’na araç tahsisleri konusunu soruşturma talimatı veriyor. Müfettişler, Teftiş Kurulu Raporu’nu hazırlıyor, suçları ve kamu zararını tespit ediyor. Rapor, 17.06.2020’de İstanbul Valiliğine gönderiliyor. Gereğinin yapılması isteniyor. Ancak İstanbul Valiliği bir yanıt vermiyor. Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, 14.09.2020’de İstanbul Valiliğine bir yazı daha gönderiyor. Raporun akıbetini soruyor. Valilik, o gün bugündür, rapor konusunda sus pus durumda!

O günün İstanbul Valisi, bugünün İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’yı sus pus olmamaya, göreve davet ediyorum. Susmak suça ortak olmak demektir! Kamu zararının peşine düşen Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayıp, araç tahsisi yolsuzluğuna bulaşanları görmezden gelmek; görevi kötüye kullanmaktır!"

Anka Haber Ajansı