Chp’li Yavuzyılmaz: Kartalkaya'da Facianın Boyutlarının Artmasına Nasıl Zemin Hazırlandı?

Chp’li Yavuzyılmaz: Kartalkaya'da Facianın Boyutlarının Artmasına Nasıl Zemin Hazırlandı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 'Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte' yapılan değişiklik ile facianın boyutlarının artmasına zemin hazırlandığını söyledi. "Bir ay önce Cumhurbaşkanı kararıyla yönetmelikte hayati değişiklik yapıldı" diyen Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Otelin sahipleri tarafından, otelin mevcut acil eylem planı konusunda vatandaşların habersiz bırakıldığını belirtti.

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte" yapılan değişiklik ile facianın boyutlarının artmasına zemin hazırlandığını söyledi. "Bir ay önce Cumhurbaşkanı kararıyla yönetmelikte hayati değişiklik yapıldı" diyen Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Otelin sahipleri tarafından, otelin mevcut acil eylem planı konusunda vatandaşların habersiz bırakıldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzeriden yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı kararıyla Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya’da yangın faciasının boyutlarının artmasına nasıl zemin hazırlandı? Faciadan tam 1 ay önce, Cumhurbaşkanı Kararıyla Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte hayati bir değişiklik yapıldı. Yönetmelikteki: ‘’Müşterilerin acil eylem planı konusunda bilgilendirilmesi sağlanır’’ hükmü Cumhurbaşkanı tarafından yürürlükten kaldırıldı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Otelin sahipleri birlikte, otelin mevcut acil eylem planı konusunda vatandaşlarımızı habersiz, yangında çaresiz bıraktı! Soruyorum, bu hükmü neden iptal ettiniz!"

Anka Haber Ajansı

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