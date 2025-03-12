Chp'li Yazgan: "1 Bulgar Levası, 20 Lirayı Aştı. Artık Komşularımızla Bile Aramızda Uçurum Oluştu"

Chp'li Yazgan: "1 Bulgar Levası, 20 Lirayı Aştı. Artık Komşularımızla Bile Aramızda Uçurum Oluştu"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2017’de ortalama 2 lira olan Bulgar levasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden bu yana katlandığını belirterek, "1 Bulgar levası, 20 lirayı aştı. Artık komşularımızla bile aramızda uçurum oluştu. Bu, yeni sistemin ekonomik çöküşünün işaretidir" dedi.

(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2017’de ortalama 2 lira olan Bulgar levasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden bu yana katlandığını belirterek, "1 Bulgar levası, 20 lirayı aştı. Artık komşularımızla bile aramızda uçurum oluştu. Bu, yeni sistemin ekonomik çöküşünün işaretidir" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bulgaristan nüfusunun her yıl azaldığını ve 6.7 milyona kadar gerilediğini söyleyen Yazgan, "Bulgaristan yüzölçümü, Türkiye’nin ancak yüzde 14’üne denk geliyor. Peki mevcut durum ne? Vatandaşımız geçinmekte dahi zorlanırken, Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Türkiye’ye geliyor çünkü paramızın değeri gün geçtikçe düşüyor" dedi. Bulgar levasının 2017’de ortalama 2 lira olduğuna işaret Yazgan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden itibaren Türk lirasında yüksek düşüş olduğuna dikkati çekti. Yazgan, "1 Bulgar levası, 20 lirayı aştı. Artık komşularımızla bile aramızda uçurum oluştu. Bu, yeni sistemin ekonomik çöküşünün işaretidir" ifadelerini kullandı.

"İktidar, Türkiye’yi her geçen gün daha kötü günlere sürüklüyor"

Türk lirasının her geçen gün değer kaybetiğini vurgulayan Yazgan, "Adaleti zedeleyen, üretimi bitiren, çiftçiyi yok eden, işçiyi ezen bu iktidar, Türkiye’yi her geçen gün daha kötü günlere sürüklüyor. Bulgaristan vatandaşları artık Türkiye’yi çarşı, pazar olarak görüyor. Tüm alışverişlerini burada yapıyor. Bizim vatandaşlarımız da açlık sınırı altındaki asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 4 bin lirayı reva görüyor. Vatandaşımızı sadece enflasyona değil, komşu ülkelere bile ezdiriyorsunuz. Tek adam rejimi, Türkiye’yi çökertiyor. Türkiye bu durumu daha fazla kaldıramaz" değerlendirmesinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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