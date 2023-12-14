Chp'li Yeşiltepe Belediyesi'ne Bağlı Halk Ekmek, Ekmeği 4.5 Lira Yaptı

Aksaray'ın Yeşiltepe ilçesinde Halk Ekmek bünyesinde ekmekler 4.5 liradan satılmaya başlandı. Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, "Türkiye'nin en ucuz ve iddia ediyoruz ki en kaliteli yani sıradan malzemelerle üretilen değil tamamen doğal, maya haricinde hiçbir katkı maddesi olmayan özellikte ekmek üretiyoruz. Bir diğer bir özelliği de matador olarak bildiğimiz döner fırınlarında meşe odunuyla lezzetli bir ekmek üretiyoruz. İnsanların sofralarına bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Yeşiltepe ilçesinde Halk Ekmek bünyesinde ekmekler 4.5 liradan satılmaya başlandı. Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, "Türkiye'nin en ucuz ve iddia ediyoruz ki en kaliteli yani sıradan malzemelerle üretilen değil tamamen doğal, maya haricinde hiçbir katkı maddesi olmayan özellikte ekmek üretiyoruz. Bir diğer bir özelliği de matador olarak bildiğimiz döner fırınlarında meşe odunuyla lezzetli bir ekmek üretiyoruz. İnsanların sofralarına bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Aksaray'ın Yeşiltepe ilçesinde Halk Ekmek bünyesinde ekmekler 4.5 liradan satılmaya başlandı. Yeşiltepeli vatandaş Tahsin Koçer, "Halkımız için de güzel, kasabamız için de güzel. Bu ekmek fiyatına başka yerde yok. Dışarıda ekmek 7 lira burada 4.5 lira. Normalde 20 ekmek parasına 30 ekmek alıyoruz. Civar köylerden de buraya geliyorlar ekmek almaya. Ucuz olduğu için tek bizim burası sebeplenmiyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ VE KALİTELİ EKMEĞİNİ ÜRETİYORUZ"

Tahsin Çelik şunları söyledi:

"Biz de insanlarımıza nasıl bir katkı sunarız diye düşünürken dedik ki en büyük ihtiyaç, sofralara ortak olalım. Türkiye'nin en ucuz ve iddia ediyoruz ki en kaliteli yani sıradan malzemelerle üretilen değil tamamen doğal, maya haricinde hiçbir katkı maddesi olmayan özellikte ekmek üretiyoruz. Bir diğer bir özelliği de matador olarak bildiğimiz döner fırınlarında meşe odunuyla lezzetli bir ekmek üretiyoruz. İnsanların sofralarına bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim iddiamız Türkiye'nin en ucuz ekmeği derken biliyorsunuz halk ekmek bir çok şehrimizde var. İnsanlarımızın birçoğu halk ekmek fırınlarına gidemiyorlardı haklı olarak gitseler de yetişemiyorlardı. Hem yerel esnafı mağdur etmeyelim hem bütün insanlarımız eşit fiyata ekmek yesin diye Yeşiltepe beldesindeki marketlerde, lokantasında yani her yerde ekmek 4.5 lira sadece bizim fırınımızda değil.

"VATANDAŞLARIMIZDAN ÇOK İYİ DÖNÜŞLER OLDU"

Biz yerel esnafı da mağdur etmedik. Burada fırıncının olmaması da açıkça söyleyeyim bizim için bir avantajdı. Bu şekilde satıyoruz. Vatandaşlardan ekmek konusunda sağ olsunlar çok iyi dönüşler oldu. Çok mutlular, çok memnunlar. Hatta öyle ki beldemizde görev yapan memurlar giderken kendilerine ve komşularına ekmeğini beldemizden götürüyorlar. Örneğin pazartesi günü beldemizin pazarında pazar esnafımız "Başkanım ben giderken 50 tane ekmek götürüyorum, 6 nüfusum var. Başka bir yerden ekmek almıyorum. Sizden Allah razı olsun" dedi. Biz insanlara dokunarak ihtiyaçlarını bir nebze de olsa rahatlattık. Biz 6. ayda üretime başladık. Çevredeki köylere de merkezimize de seve seve ekmek göndeririz. Biz ekmekten zarar etmiyoruz. Çünkü her türlü hesabımızı yaptık ve iddia ediyoruz biz pahalı da un kullanıyoruz ama zarar etmiyoruz. Kesinlikle kendini koruyor."

"GÜNLÜK 2 BİN 500 EKMEK SATIYORUM"

Yeşiltepeli market işletmecisi Süleyman Gündüz, "Vatandaşlar ekmeği alıyor. Talep var civar köylerden de gelip alıp götürüyorlar ekmeği sıkıntı yok. Toplam günlük 2 bin- 2 bin 500 arası ekmek satıyorum. Memnunlar fiyattan memnun vatandaşlar" ifadelerini kullandı.

Yeşiltepeli vatandaş Tahsin Koçer ise, "Halkımız için de güzel, kasabamız için de güzel. Bu ekmek fiyatına başka yerde yok. Dışarıda ekmek 7 lira burada 4.5 lira. Normalde 20 ekmek parasına 30 ekmek alıyoruz. Civar köylerden de buraya geliyorlar ekmek almaya. Ucuz olduğu için tek bizim burası sebeplenmiyor" dedi.

Anka Haber Ajansı