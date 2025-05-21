Chp’li Yıldız: "İnsanlar Artık İş Aramaktan Vazgeçti, Umutlarını Yitirdiler"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine ilişkin olarak, "İstihdam azalıyor ama işsiz sayısı da düşüyor gibi gösteriliyor. Çünkü insanlar artık iş aramaktan vazgeçti, umutlarını yitirdiler. Bu, ekonomik bir göstergenin çok ötesinde, sosyal çöküşün işaretidir" dedi.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine ilişkin olarak, "İstihdam azalıyor ama işsiz sayısı da düşüyor gibi gösteriliyor. Çünkü insanlar artık iş aramaktan vazgeçti, umutlarını yitirdiler. Bu, ekonomik bir göstergenin çok ötesinde, sosyal çöküşün işaretidir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerini değerlendirdi. Gerçek işsizlik oranının yüzde 29,4’e çıktığına dikkati çeken Yıldız, yalnızca rakamlarla değil, yurttaşın günlük yaşamıyla da örtüşen bu tablonun giderek ağırlaştığını belirtti. Geçen hafta Aydın’ın ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Yıldız, yaşanan ekonomik krizin en çok istihdam alanında kendini gösterdiğini vurguladı. Yıldız, "İstihdam azalıyor ama işsiz sayısı da düşüyor gibi gösteriliyor. Çünkü insanlar artık iş aramaktan vazgeçti, umutlarını yitirdiler. Bu, ekonomik bir göstergenin çok ötesinde, sosyal çöküşün işaretidir. Yalnızca sayılardan değil, sokaktan, pazardan, işsiz gençlerin bakışlarından da bu krizi görmek mümkün" dedi.

CHP’li Yıldız, TÜİK’in mevsim etkilerinden arındırılmamış verilerine göre gerçek işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 4 puana yakın artarak yüzde 29,4'e yükseldiğini, arındırılmış verilere göre de yüzde 28,8 olarak hesaplandığını belirtti. Yıldız; "İstihdam azalıyor ama işsiz sayısı da düşüyor gibi gösteriliyor. Çünkü insanlar artık iş aramaktan vazgeçti, umutlarını yitirdiler. Bu, ekonomik bir göstergenin çok ötesinde, sosyal çöküşün işaretidir" değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, TÜİK verilerine göre 2024'ün aynı çeyreğinde 3 milyon 853 bin olan "ümidi olmayan işsiz" sayısının, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 181 bine yükseldiğini vurguladı. Yıldız, "Bu, her dört işsizden birinin artık iş bulma umudunu tamamen yitirdiği anlamına geliyor" ifadesine yer verdi.

Zamana bağlı eksik istihdamda yaşanan artış da Yıldız’ın dikkati çektiği bir diğer konu oldu. TÜİK verilerine göre, bu kategorideki yurttaş sayısı 705 bin artarak 3 milyon 597 bine çıktı. Yani insanlar çalışıyor görünse de yeterli gelir sağlayamıyor, tam zamanlı iş bulamıyor. Yıldız, "Bu tablo, emeğin değersizleştirildiğini, alın terinin karşılık bulmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Gerçek işsiz sayısı 11 milyon 771 bine ulaştı"

CHP’li Yıldız, işsizler, eksik istihdamdakiler ve umutsuzlar toplamından oluşan ve TÜİK tarafından “atıl işgücü” olarak tanımlanan grubun sayısının 11 milyon 771 bine ulaştığını hatırlattı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu sayının 1 milyon 771 bin kişi arttığını belirtti. Yıldız, "Bu, Türkiye’nin çalışma çağındaki her üç kişisinden birinin üretim dışına itildiği anlamına gelir. Bu kadar büyük bir potansiyelin heba edilmesi, ekonomik olduğu kadar toplumsal bir felakettir" şeklinde konuştu.

Geçen hafta Aydın’ın Nazilli, Söke, Kuşadası ve Efeler gibi ilçelerinde vatandaşlarla görüşen Yıldız, gözlemlerini, "Bir üniversite mezunu genç yanıma geldi, "Hüseyin abi, artık hayal kurmuyoruz" dedi. Bir başka genç, "KPSS’ye hazırlanıyorum ama torpilim yok, kazanamam" diyor. Emekliler pazardan meyve-sebze topluyor. İşsiz babalar çocuklarına harçlık veremiyor. Bu insanlar, iktidarın ekonomiyi düzelttiği masalını dinlemiyor, yaşadıklarına bakıyor" sözleriyle aktardı.

"Halk işsizliğe, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum ediliyor"

Yıldız, mevcut ekonomik tablonun sorumlusunun iktidarın tercihlerinden kaynaklandığını savundu. "Yıllardır üretimden koparılan ekonomi, yandaş müteahhitlere, israf düzenine ve faiz lobilerine çalışıyor. Halk ise işsizliğe, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum ediliyor" ifadesini kullandı.

"Halkın yanında durmaya devam edeceğiz"

Yıldız, açıklamasının sonunda, "Bu ülkenin kaynakları var. Bu ülke üretir, büyür, refah içinde yaşar. Yeter ki kaynaklar doğru yere gitsin, siyaset halka hizmet için yapılsın. Biz CHP olarak bu bozuk düzenin karşısında olmaya, gerçekleri anlatmaya, halkın yanında durmaya devam edeceğiz. Umudu birlikte büyüteceğiz" görüşüne yer verdi.

Anka Haber Ajansı