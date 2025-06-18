Chp’li Yıldız: "Millet Kendi Parasından Kaçıyor, Bu İktidarın Eseridir"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Bu millet kendi parasına güvenemiyor artık. Türk lirası değer değil, risk olarak görülüyor. Halkı dövize sığınmak zorunda bırakan bu anlayış iflas etmiştir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Bu millet kendi parasına güvenemiyor artık. Türk lirası değer değil, risk olarak görülüyor. Halkı dövize sığınmak zorunda bırakan bu anlayış iflas etmiştir" ifadelerini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mart’tan bu yana döviz cinsi mevduatlarda yaşanan artışa dikkat çekerek, vatandaşın da şirketlerin de liraya güveni kaybettiğini ifade etti.

Gelinen yerde milletin dolara koştuğunu, parasını yabancı para birimlerinde tutmak zorunda kaldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

“Sadece 12 haftada döviz mevduatları 14,1 milyar dolar arttı. Bunun 9,5 milyar doları, doğrudan vatandaşın dövize yönelmesiyle oluştu. Gerçek kişilerin döviz hesapları şu an 139 milyar dolara dayandı. Bu, iktidarın kendi vatandaşına Türk lirasını koruyamadığının, güven veremediğinin açık kanıtıdır. Döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,6’ya çıktı. Eğer KKM’leri de dahil edersek bu oran yüzde 41,2’ye ulaşıyor. Bu rakamlar kuru istatistik değil, halkın iktidara güvenmediğinin, TL’den kaçtığının belgesidir.”

CHP’li Yıldız, Türk lirasının günbegün değer kaybettiğini ve halkın yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “Türk lirası artık milletin cebinde değil, kambiyo bürolarında yaşatılıyor. İnsanlar maaşlarını aldıkları gün dövize çeviriyor, çünkü yarına güven kalmadı. Bu tabloyu rakamlarla açıklayabilirsiniz ama arkasında yoksulluk var, umutsuzluk var, açlık var. Tenceresinde et değil, borç kaynayan milyonlarca yurttaş var. Ve o yurttaşlar sabah işe değil, döviz bürosuna gidiyor önce” ifadelerini kullandı.

İktidarın her krize hamasetle karşılık verdiğini kaydeden Yıldız, insanların et alamadığını, elektrik faturasını ödeyemediğini, çocuklarının servis parasını bile denkleştiremediğini ama saraydan hala "sabredin" nutukları atıldığını, milletin ise sabrının sınırına dayandığını belirtti.

“CHP olarak milletin hakkını da parasını da sonuna kadar savunacağız”

Yıldız, milletin umudunun tükendiğini ve bu gidişata partisinin "dur" diyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bir ülkenin vatandaşları kendi parasına değil, başka bir ülkenin parasına güveniyorsa bu sadece ekonomik değil, siyasal bir çöküştür. İktidarın sorumluluğu artık sadece kötü ekonomi yönetimi değil, milletin umudunu da tüketmiş olmaktır. CHP olarak biz, bu milletin hakkını da parasını da sonuna kadar savunacağız. Bu karanlık gidişe ‘dur’ diyeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin yoksullaşmaya değil, ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz.”

Anka Haber Ajansı