Chp'li Yıldız'dan Kuzey Marmara Otoyolu’nda Araç Geçiş Garantisinin Artırılmasına Tepki

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş garantisinin 2025 yılı için yüzde 65 oranında artırıldığını belirterek "Bu soygun düzeni devam ettiği sürece, vatandaşın alın teriyle kazandığı para, yandaş şirketlerin kasasına akmaya devam edecek” dedi.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş garantisinin 2025 yılı için yüzde 65 oranında artırıldığını belirterek "Bu soygun düzeni devam ettiği sürece, vatandaşın alın teriyle kazandığı para, yandaş şirketlerin kasasına akmaya devam edecek” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş garantisinin artırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Araç geçiş sayısının 2025 yılı için yüzde 65 oranında artırıldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletmesini üstlenen Kalyon, Kolin, Cengiz ve Limak şirketlerine, 2025 yılı için garanti edilen araç geçiş sayısı tam 344 milyon 786 bin 665 olarak yeniden belirlendi. İlk sözleşmede bu rakam 208 milyon 50 bin araç olarak yer alırken, yapılan güncelleme ile garanti sayısı 136 milyon 736 bin 665 araç artırıldı. Bu artış, Hazine’nin şirketlere ödediği farkın ciddi oranda artmasına yol açacak.

"Tutturulması imkansız olan bu araç geçiş sayısının faturası, vatandaşın cebinden ödenecek"

Türkiye’de kayıtlı tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan tam 22 kez geçse bile bu hedefe ulaşılamıyor. Tutturulması imkânsız olan bu araç geçiş sayısının faturası, vatandaşın cebinden ödenecek. Bunun adı soygundur. AKP iktidarı, ülkeyi yandaş şirketlere peşkeş çekiyor ve vatandaşı soyuyor. Komisyonda defalarca dile getirmemize rağmen bir de bu güncellemeyi yaptılar. Aklımızla alay ediyorlar."

Yıldız, yapılan garanti artışının örtülü bir zam anlamına geldiğini belirterek, "Bu soygun düzeni devam ettiği sürece, vatandaşın alın teriyle kazandığı para, yandaş şirketlerin kasasına akmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

AKP hükümetinin kamu kaynaklarını heba ettiğini ve yapılan sözleşmelerle ülke ekonomisinin yandaş şirketlere bağımlı hale getirildiğini kaydeden Yıldız, "Bu modelin bedelini vatandaş ödüyor. Geçmeyen araçlar için halkımızın cebinden para çıkıyor. AKP, halkın cebindeki son kuruşu dahi bu yandaş düzenine teslim ediyor" dedi.

Anka Haber Ajansı