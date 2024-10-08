Chp'li Yönter, Meme Kanserinde Erken Teşhise Dikkati Çekmek İçin Peruğunu Çıkardı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, TBMM'de Genel Kurulu'nda 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına dikkati çekmek için kanser tedavisinin devam ettiğini belirterek, peruğunu çıkardı.

(TBMM) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, TBMM'de Genel Kurulu'nda 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına dikkati çekmek için kanser tedavisinin devam ettiğini belirterek, peruğunu çıkardı.

TBMM İsrail gündemiyle kapalı oturumunun ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, gündem dışı söz alarak, meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına ilişkin konuştu.

Yönter, Sağlık Bakanlığı'nın, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.

Yönter, "Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Yönter, kendisinin de meme kanseri olduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirterek, kafasındaki peruğu çıkardı. Yönter'i, bütün milletvekilleri ayakta alkışladı

Anka Haber Ajansı