Chp’li Zeliha Aksaz Şahbaz: “Bolu Grand Kartal Oteli’ne İlişkin Denetim Raporları Kamuoyuna Açıklanmalıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, yangın faciasının yaşandığı Bolu Grand Kartal Oteli’ne ilişkin denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını isteyerek, "78 can için adalet, ‘bizim sorumluluğumuz yok’ sözleriyle değil, gerçeğin ortaya çıkması ve gerekli yaptırımların uygulanmasıyla sağlanabilir" dedi.

Zeliha Aksaz Şahbaz, 78 kişinin ölümüne neden olan Kartalkaya Bolu Grand Kartal Otel yangın faciası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Facianın denetimsizlik ve ihmal sonucunda meydana geldiğini belirten Şahbaz, özel hastanelerde daha fazla kazanç sağlamak için yenidoğan bebeklerin hayatına kasteden sistemin, maalesef şimdi de Bolu Kartalkaya'da tatil yapan vatandaşları hedef aldığını belirtti.

Şahbaz, bu yangının, sağlık sistemindeki gibi, turizm sektöründe de halkın can güvenliğinin nasıl tehdit altında bulunduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

"Bakanlık tam yetkili, aynı zamanda da sorumludur"

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, bu olayın nedeni olan önlemlerin bakanlık tarafından denetlenmemesi ve yaptırım uygulanmamasını perdelemek istercesine, sorumluluğu Bakanlığın dışına çıkaran söylemlerde bulunduğunu" belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

“Hiçbir ilçe belediyesi mücavir alanı içinde yer almayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tam yetkili olduğu ‘Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi’ ilan edilen bölgede, bakanlık, imardan tahsise, işletme ve denetime kadar tam yetkili, aynı zamanda da sorumludur. Ayrıca ‘Turizm, Yatırım ve İşletme ve Kuruluşlarını Denetimi Hakkındaki Yönetmelik’, oteller ve diğer turizm tesislerinin ‘can ve mal güvenliği’ açısından periyodik olarak denetlenmesini bizzat Bakanlığın görevi olarak çok net bir şekilde tanımlamaktadır. Özellikle yangın güvenliği, acil çıkış kapıları, alarm sistemleri, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı önlemleri ve personelin bu konuda eğitimi gibi hususların denetimi yönetmelikte açık bir şekilde hükme bağlanmıştır. Gerçek ortada, Turizm Bakanlığı’nın bu trajik yangına dair sorumlulukları, yalnızca vicdani değil, aynı zamanda yasal zeminde de tartışılamayacak kadar açıktır. Yangın sonrası raporlara ve görgü tanıklarının beyanlarına göre otelde: yangın alarm sistemleri ve yangın söndürme sistemleri çalışmaz halde, tahliye koridorları, yangın merdiveni dar, kilitli veya standartlara aykırı bir şekilde yapılmış, iş güvenliği ve İşçi Sağlığı önlemleri, personel eğitimi yalnızca kağıt üzerinde kalmış durumdadır. Bu denli büyük eksiklerin, yıllık denetim raporlarında yer almaması imkansızdır. Yazışmalardan açığa çıktığına göre, denetimler bakanlığın oluru ile hiç yapılmamış ya da eksikler görmezden gelinmiştir. Her iki durum da Bakanlığın ağır sorumluluğunu ortaya koymaktadır."

“Kimse, kendisine kanunla verilmiş görevi başkalarına yükleyerek sıyrılamaz "

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kartalkaya faciasının, "kader" veya "kaçınılmaz bir kaza" değil, göz göre göre denetimsizlik ve ihmal sonucunda meydana gelmiş bir felaket olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kimse, kendisine kanunla verilmiş görevi başkalarına yükleyerek sıyrılamaz. Söz konusu bakanlık, kendi mevzuatını uygulamadığı gibi, vahim sonuçlar doğan bir süreçte bile topu il özel idaresine ve Bolu Belediyesine atarak sorumluluktan kaçamaz. Turizm Bakanlığı’nın yasayı ve kendi yönetmeliğini yok sayarak yaptığı açıklamalar, kamuoyunda infiale yol açmaktadır. Bugün beklenen şudur: Otele yönelik denetim raporları kamuoyuna açıklanmalı, bu raporlarda tespit edilen veya görmezden gelinen eksikler netleşmeli, ihmali, görevi kötüye kullanma veya kusuru bulunan yetkililer hakkında idari ve adli süreçler işletilmelidir. 78 can için adalet, ‘bizim sorumluluğumuz yok’ sözleriyle değil, gerçeğin ortaya çıkması ve gerekli yaptırımların uygulanmasıyla sağlanabilir. Soma'dan, Hendek'e, Çorlu'ya, Aladağ’a, Kastamonu Bozkurt’a, Güneydoğu Anadolu depreminden, Beşiktaş yangınına, Yenidoğan Çetesine ve Kartalkaya Grand Otel yangını ve sayamadığımız tüm katliamlar zincirinde halkı ölüme mahkum eden, anayasa ve yasaları yok sayarak hukuksuz, hesap vermeyen, denetlenmeyen bir yönetim anlayışı ile Cumhurbaşkanı, bakanları, yönetim kadroları, Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte bu katliamların sorumlusudur. Bir an önce istifa etmeli ve hesap vermelidir."

Anka Haber Ajansı