Chp'li Zeybek: Halkı Cezalandırmak İçin Ne Yapacaklarını Şaşırmış Haldeler

Chp'li Zeybek: Halkı Cezalandırmak İçin Ne Yapacaklarını Şaşırmış Haldeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi yapan halkı cezalandırmak için ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. CHP'li başkanlar projeleri için kredi bulsun, onay verme. AKP'li başkanların bıraktığı SGK borçları için hacizle tehdit et. Sandıkta alamadığın belediyeye suç uydurup kayyum ata. Şimdi de sıra garibanın, dar gelirlinin çocuğunun uygun fiyata faydalandığı çocuk bakımevlerine mi geldi" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi yapan halkı cezalandırmak için ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. CHP'li başkanlar projeleri için kredi bulsun, onay verme. AKP'li başkanların bıraktığı SGK borçları için hacizle tehdit et. Sandıkta alamadığın belediyeye suç uydurup kayyum ata. Şimdi de sıra garibanın, dar gelirlinin çocuğunun uygun fiyata faydalandığı çocuk bakımevlerine mi geldi" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerin kreş ve gündüz bakımevi projeleri üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Zeybek'in açıklamaları şu şekilde:

"Halka rağmen siyaset yapanlara karşı, halk için siyaset yapanlar kazanacak. 31 Marttan bu yana açılışını gerçekleştirdiğimiz 130 kreş ile birlikte gündüz bakımevi, kreş ve çocuk etkinlik merkezi gibi tesislerimizin sayısını 689'a çıkardık. Her şeye rağmen bu sayılar her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da özel bir kreşin aylık ücreti ortalama 40 bin TL. CHP'li Belediyeler ise bu hizmeti özel sektör fiyatının 10'da 1'ine sunarak sosyal hayata ve ev ekonomisine büyük katkı sunacak bir süreci yönetiyorlar. Ailelerimiz çocuklarını bizlere emanet edip, işlerine odaklanıyorlar iken; çocuklarımız da bilimin ışığında, Atatürk'ün izinde yetişiyorlar.

Kreşler gibi öğrenci yurtlarıyla da dayanışmayı büyüttük. 75 öğrenci yurduyla binlerce öğrenciye kucak açarak örgün öğretimdeki öğrencilerimizle de dayanışmayı ördük. Yurtlarımızın da sayıları hızla artmaya devam ediyor. Birilerinin canı sıkıldı diye bu hizmetleri, sayısız ailenin hayatına dokunan bu kurumları hiç kimseye yedirmeyiz! Halkla değil, halk için sizlerle inatlaşacağız. Doğru yaptığımız her şeye saldıranlara karşı, inatla doğruyu yapmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi yapan halkı cezalandırmak için ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. CHP'li başkanlar projeleri için kredi bulsun, onay verme. AKP'li başkanların bıraktığı SGK borçları için hacizle tehdit et. Pandemide dayanışma için toplanan bağış paralarına çök. Yıllarca gündemine almadığın konuları, sırf belediyeyi artık CHP yönetiyor diye gündeme getirerek milyonluk cezalar yağdır. Sandıkta alamadığın belediyeye suç uydurup kayyum ata. Şimdi de sıra garibanın, dar gelirlinin çocuğunun uygun fiyata faydalandığı çocuk bakımevlerine mi geldi?"

Anka Haber Ajansı

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