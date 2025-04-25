Chp'li Zeybek’ten Silivri Afet Koordinasyon Merkezi'ne Ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Zeybek, "İlk andan itibaren Silivri Belediyesi’nin kararlı ve hızlı bir şekilde sahada olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Halkımızla omuz omuza dayanışma içinde bu süreci atlatacağız" dedi.

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Zeybek, "İlk andan itibaren Silivri Belediyesi’nin kararlı ve hızlı bir şekilde sahada olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Halkımızla omuz omuza dayanışma içinde bu süreci atlatacağız" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, depremin ardından sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yürütülen hizmetler ele alındı. Balcıoğlu, ilçedeki son gelişmeleri ve yürütülen çalışmaları Genel Başkan Yardımcısı Zeybek’le paylaştı.

Depremin ilk anlarından itibaren tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Balcıoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadayız" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Silivri’deki süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "İlk andan itibaren Silivri Belediyesi’nin kararlı ve hızlı bir şekilde sahada olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Halkımızla omuz omuza dayanışma içinde bu süreci atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Başkan Balcıoğlu ve Zeybek, geçici barınma alanlarında kalan vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, taleplerini dinledi.

Anka Haber Ajansı