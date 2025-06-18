Chp'li Zeybek'ten Tayfun Kahraman Tepkisi: Bu Zulmü Halk Unutmaz

Chp'li Zeybek'ten Tayfun Kahraman Tepkisi: Bu Zulmü Halk Unutmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Tayfun Kahraman aylardır özgürlüğünden yoksun, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Gerçekler göz ardı edildi, deliller görmezden gelindi" diyerek süreci eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın durumuna ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Tayfun Kahraman aylardır özgürlüğünden yoksun, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Gerçekler göz ardı edildi, deliller görmezden gelindi" diyerek süreci eleştirdi.

Tayfun Kahraman, bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hangi vicdana sığar bu yaptığınız? Tayfun Kahraman aylardır özgürlüğünden yoksun, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Gerçekler göz ardı edildi, deliller görmezden gelindi. Siyasi hesaplar uğruna bir ailenin hayatı altüst edildi. İnsan onurunu hiçe sayan bir cezalandırma, adalet değil otoritenin gövde gösterisidir. Tayfun Kahraman’ın sağlığı risk altındayken daha fazla beklenemez. Cezaevi aracı içinde yapılanlar hala hafızamızda. Bu günah sizinle ömür boyu gelir, bu halk bu zulmü unutmaz." tepkisinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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