Chp'liler Hatay İçin Ysk Önünde... "3 Bin 389 Ölü Seçmen Bulunmaktadır, Seçimin İptalini İstiyoruz"

CHP'liler Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine itiraz süreci bitmeden Hatay'da mazbatanın AKP'li Mehmet Öntürk'e verilmesini protesto ettiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Hatay’da seçimin iptal edilmesini talep ettiklerini söyledi. Çiftci, “3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığını tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz. Yine bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta, sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Bunun

CHP'liler Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine itarz süreci bitmeden Hatay'da mazbatanın AKP'li Mehmet Öntürk'e verilmesini protesto ettiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Hatay’da seçimin iptal edilmesini talep ettiklerini söyledi. Çiftci, “3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığını tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz. Yine bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta, sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Bunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır” dedi.

Hatay'da CHP'nin itirazları devam ederken İl Seçim Kurulu mazbatayı AK Partili Mehmet Öntürk'e verdi. CHP'nin itirazının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mazbatanın Öntürk'e verilmesinin ardından CHP'lilere YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.

Özel ve beraberindeki parti yöneticileri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü. YSK’nın yanındaki Zafer Parkı'nda toplanan vatandaşlar, “Hak hukuk adalet”, “Hatay burada dimdik ayakta”, “Hatay’ın umudu Özgür Özel” sloganları attı.

Görüşmenin ardından Özel'in ses telleriyle ilgili geçirdiği operasyon nedeniyle açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı.

Çiftci, Hatay için içerisinde bazı bilgiler olmak suretiyle 80 sayfalık olağanüstü dilekçeyi YSK'ya verdiklerini belirterek, “İlçeler için dilekçelerimizi de dün akşam verdik, yarın Yüksek Seçim Kurulu’nun gündemine alınmasını bekliyoruz” dedi.

“Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir. Aynı şekilde Ardahan’ın Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır” diyen Çiftci, Hatay’da taleplerinin bütün oyların yeniden sayılması olduğunu söyledi. Çicftci, "'3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığını tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz. Yine bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta, sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Bunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır'" diye konuştu.

Gül Çiftci, YSK üyeleri ve hakimleri adalete uygun ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet etti.

"MAZBATA TÖRENLERİNDE ÇİFTE STANDART GÖRDÜK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Hatay’da süreci ilk günden itibaren takip ettiklerini belirterek, “Yüksek Seçim Kurulu’ndan beklentimiz şudur, YSK hakimlerden oluşmaktadır ve görevi objektif olmaktır. Dilekçenin hangi partiye ait olduğuna bakmadan hukuka uygun karar vermesidir. Fakat bütün bu süreçte Gaziosmanpaşa’da oylar sayıldı. Gaziosmanpaşa’da geçersiz oylar ve iki aday arasındaki oy farkı gözetilerek bir sayım kararı verilmişti. Fiilen de bu sayım gerçekleştirildi. Samandağ’da bu sayım geciktirildi” diye konuştu.

Mazbata törenlerinde de çifte standart gördüklerini söyleyen Gökçen, “Buca’da mazbata törenleri geciktirilirken YSK henüz dün sabah Hatay İl Seçim Kurulu’na olağan itiraz süreçleri sonuçlanmadan ‘bir mazbata işlemi yapmayın’ diye karar almasına rağmen mazbata töreninin yapılmış olduğunu gördük'" dedi.

Selin Sayek Böke ise yaptığı konuşmada, YSK’ya “Hataylı sandıkta iradesini ortaya koydu. Şimdi de sandıkta iradesinin sayılmasını bekliyor. Bizde hakimlerin YSK’nın hukuka uygun davranmayacağına inanarak” çağrısında bulundu.

BÖKE: "'LÜTFÜ SAVAŞ'IN ARKASINDAYIZ''

Böke, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın yerine yeni adaylar aranmasıyla bitlikte Savaş’ın yıprandığını düşünüyor musunuz sorusuna Böke, “Biz aday sürecinde halkın sesini dinleyen her tür yöntemi kullandık. Anketler, saha çalışmaları bölgedeki kanat önderlerinin sözleri… Verdiğimiz bütün kararlar ve işlettiğimiz bütün süreçler halkın sesini dinamik bir şekilde dinleyen bir süreçti zaten ilk günde adayımızın arkasındaydık sandığa giderken de arkasındaydık bugün de adayımızın arkasındayız. Süreç içerisinde yurttaşlarımızın bize ilettiği farklı talepleri göz önüne almış olmamız gerçek demokrasiyi yaşatıyor olmamızdır. Bugün bizim adayımız olarak bu seçime Lütfü Savaş’ın belediye başkanlığının tescillenmesi yapılacak. Her şeyi yapma konusunda aynı kararlılığı gösteriyoruz” yanıtını verdi.

Geçersiz oylara ilişkin bir soru üzerine de Böke, "'38 bin 900 geçersiz oy var. Bunların ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Zaten tam da bu nedenle yeniden sayım talebimiz var. Bu oyların şu andaki yüksek farktan daha yüksek olması önemli'" dedi.

Anka Haber Ajansı