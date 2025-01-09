Chp’lilerin Esenyurt Nöbeti... Müslim Sarı: "Bu Halk Onlara O Tokadı Bir Kere Daha Atacak"

(İSTANBUL) CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Müslim Sarı, Esenyurt’taki demokrasi nöbetinde; “Bu halk onlara o tokadı atacak. Daha önce attığı gibi bir kere daha atacak. O yüzden yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadeleye devam edeceğiz. Esenyurt’a kayyum atanması hukuki bir iş değil” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bugünkü nöbete CHP PM üyesi Müslim Sarı katıldı.

Özer’e selam gönderen Sarı, şunları söyledi:

“Kayyum uygulamaları AKP’nin Türk siyasetine hediyesi ama hiçbir zaman istedikleri sonucu almadılar. Doğuda, güneydoğuda halkın iradesiyle seçilmiş bütün belediye başkanlarını kayyum uygulamalarıyla halka yaptıkları darbelerle birer birer koltuklarından aldılar. Ne oldu? Sonra seçim yapıldı. Halkın önüne sandık geldi. Ne oldu? Bu belediyelerin hepsinde halk yeniden kendi iradesini göstererek belediye başkanlarını seçti. İstanbul’da 2019 Mart’ta bir seçim yaptık. Allem kallem ettiler, seçimi iptal ettiler. Ne oldu? Daha yüksek bir oyla geldik. Ondan sonra belediyeleri kaybedince 2024’te, bu belediyeleri sıkıştırmaya çalıştılar. Borçlarından dolayı büyük yatırım projelerini engellemeye çalıştılar. Kayyumları atamaya başladılar. Ne olacak? Bu halk onlara o tokadı atacak. Daha önce attığı gibi bir kere daha atacak. O yüzden yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadeleye devam edeceğiz. Esenyurt’a kayyum atanması hukuki bir iş değil. Bu meselenin hukukla bir ilgisi yoktur. Hukukla bir ilgisi olsa 72 gündür içeride tuttuğunuz bir belediye başkanına isnat ettiğiniz suçun ne olduğunu biz biliriz. Bir iddianame getirin, koyun önümüze. Deyin ki, ‘Bu belediye başkanının şu suçları vardı, bu suçları vardı. Şunu yaptı, bunu yaptı’. Böyle bir şey yok. Daha ben burada onlarca hukuka aykırı işlemi sayabilirim ama bu tuzağa düşmeyelim. Çünkü bu iş bir hukuki iş değil. Bu dava, bir siyasi dava.”

Anka Haber Ajansı