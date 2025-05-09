Chp'nden Dem Parti Van İl Başkanlığı’na Ziyaret

Chp'nden Dem Parti Van İl Başkanlığı’na Ziyaret

Van’da 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olan miting öncesi kente gelen CHP heyeti, DEM Parti Van İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

(VAN)Van’da 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olan miting öncesi kente gelen CHP heyeti, DEM Parti Van İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 10 Mayıs Cumartesi günü Van’da gerçekleştireceği miting öncesi CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gül Çiftçi, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Van’a geldi. Heyet, miting öncesi DEM Parti Van İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, CHP heyeti, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt, Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal ve parti üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Van'ın ekonomik, sosyal ve siyasal durumu ele alındı. Her iki partinin yetkilileri, bölgedeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

DEM Parti ziyareti sırasında, kısa bir süre önce hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için de taziye mesajı iletildi.

Anka Haber Ajansı

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