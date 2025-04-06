Chp'nin 21. Olağanüstü Kurultayı... Hikmet Çetin: "Çok İyi Bir Kurultay Olacak"

Chp'nin 21. Olağanüstü Kurultayı... Hikmet Çetin: "Çok İyi Bir Kurultay Olacak"

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin konuşan CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, "Olağanüstü bir kurultay. Olaylar böyle gelişti. Çok iyi bir kurultay olacağını zannediyorum ve arkasından burada miting olacak" dedi.

Haber: Erva GÜN / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin konuşan CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, "Olağanüstü bir kurultay. Çok iyi bir kurultay olacağını zannediyorum ve arkasından burada miting olacak" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, kurultayı ANKA Haber Ajansı'na, "Olağanüstü bir kurultay. Olaylar böyle gelişti. Çok iyi bir kurultay olacağını zannediyorum ve arkasından burada miting olacak" diye değerlendirdi.

Anka Haber Ajansı

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