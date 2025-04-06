Chp'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Başlıyor

"İrade Milletindir'' temasıyla toplanacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde salon içinde hazırlıklar tamamlandı. Salona, CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yanı sıra "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" yazılı pankartlar asıldı.

(ANKARA) - "İrade Milletindir'" temasıyla toplanacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde salon içinde hazırlıklar tamamlandı. Salona, CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yanı sıra "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" yazılı pankartlar asıldı.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı "'İrade Milletindir'" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanıyor.

Kurultay için dün başlayan hazırlıklarda sona gelindi. Kültür Merkezi'nin dışında CHP bayrakları, salonun girişine "21. Olağanüstü Kurultay. İrade Milletindir" yazılı fonlar asıldı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de temsili koltuk ayrıldı. Ayrıca ayarlanan oturma düzenine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağ tarafında Hikmet Çetin'e koltuk ayrılmışken Hikmet Çetin'in yan tarafında ise Kemal Kılıçdaroğlu oturacak. Özel'in sol tarafında ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na koltuk ayrıldı. İmamoğlu için ayrılan koltuğun sol yanında ise CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen ve Murat Karayalçın oturacak.

Salonda bulunan her bir koltuğun üzerine Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönderdiği mesaj konuldu.

Kurultayın yapılacağı salon içerisine "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" yazılı pankartlar asıldı. Salonda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları da yer aldı.

Özgür Özel'in yanı sıra Berhan Şimşek ve Ümit Uysal adaylığını açıkladı

Kurultay'da CHP'nin kayıtlı 1323 delegesi oy kullanacak. Genel Başkanlık için Özgür Özel'in yanı sıra eski milletvekili Berhan Şimşek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da adaylığını açıkladı. Şimşek ve Uysal'ın aday olabilmesi için kayıtlı CHP delegelerinin yüzde 5’inin imzasını alması gerekiyor.

Kurultay'da, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de yapılacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimleri için 52 kişilik bir anahtar liste çıkaracağı belirtilen Genel Başkan Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor. Kulislerde değişikliğin 8 ila 10 üye ile sınırlı kalabileceği, bazı PM ve MYK üyelerine ise başka görevler önerileceği konuşuluyor.

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın öncülüğünde en az 12 milletvekilinin desteğini açıkladığı bir grubun ise Parti Meclisi seçimleri için "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkarması bekleniyor.

Kurultayın Divan Başkanlığına ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek.

Miting saat 16.00'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultayın ardından saat 16.00'daki Ankara Mitingi'nde vatandaşlarla buluşacak. Miting için CHP otobüsü alana getirildi, vatandaşların alana girebilmesi için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin yanındaki park alanında önlemler alındı.

Anka Haber Ajansı