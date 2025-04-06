Chp'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Delegeler Oylarını Kullandı

Chp'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Delegeler Oylarını Kullandı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda delegelerin Genel Başkanlık oylaması için 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi tamamlandı.

(ANKARA) - CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda delegelerin Genel Başkanlık oylaması için 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi tamamlandı.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı "'İrade Milletindir'" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi Genel Başkan seçimi için 12.30'da oy kullanma işlemine başladı. Delegeler Genel Başkanlık seçiminin ardından 60 Parti Meclisi (PM) üyesi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yaptı.

Anka Haber Ajansı

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