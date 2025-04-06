Chp'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı... Ahmet Aras, "Bu Kurultaydan Daha Güçlü Bir Şekilde Çıkacağız"

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda, mevcut genel merkez yönetimi, Genel Başkan, parti meclisi ve MYK'nın tekrar bir güvenoyu alacağını belirterek, "Hem cezaevindeki Ekrem Başkanımızın mücadelesine tam destek olacak şeklide parti yeniden güçlü bir mesaj vermiş olacak hem bir taraftan da parti içindeki en azından farklı fikirler de burada ifade edilme şansı bulacak ve bu kurultaydan daha güçlü bir şekilde çıkacağız bundan eminim" dedi.

(ANKARA) - Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda, mevcut genel merkez yönetimi, Genel Başkan, parti meclisi ve MYK'nın tekrar bir güvenoyu alacağını belirterek, "Hem cezaevindeki Ekrem Başkanımızın mücadelesine tam destek olacak şeklide parti yeniden güçlü bir mesaj vermiş olacak hem bir taraftan da parti içindeki en azından farklı fikirler de burada ifade edilme şansı bulacak ve bu kurultaydan daha güçlü bir şekilde çıkacağız bundan eminim" dedi.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı, "'İrade Milletindir'" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Akın, "Bu kurultayımız birlik, beraberlik ve kardeşlik kurultayı. Biliyorsunuz bu olağanüstü kurultayın kararı, olağanüstü gelişmeler sonucu alınmıştı. Bu kurultayda, mevcut genel merkez yönetimimiz, Sayın Genel Başkanımız, parti meclisimiz, MYK’mız tekrar bir güvenoyu alacak. Çünkü özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında bu kurultay yapılma mecburiyeti doğdu. Hem cezaevindeki Ekrem Başkanımızın mücadelesine tam destek olacak şeklide parti yeniden güçlü bir mesaj vermiş olacak hem bir taraftan da parti içindeki en azından farklı fikirler de burada ifade edilme şansı bulacak ve bu kurultaydan daha güçlü bir şekilde çıkacağız bundan eminim" şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı