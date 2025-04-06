Chp'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... Gürsel Erol'dan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" Listesi

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda 181 kişinin üyelik için başvuru yaptığı Parti Meclisi (PM) için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un hazırladığı belirtilen bir anahtar liste daha ortaya çıktı. Erol'un "Ortak Akıl Ortak Vicdan" başlıklı listesinde 52 isim yer aldı.

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda 181 kişinin üyelik için başvuru yaptığı Parti Meclisi (PM) için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un hazırladığı belirtilen bir anahtar liste daha ortaya çıktı. Erol'un "Ortak Akıl Ortak Vicdan" başlıklı listesinde 52 isim yer aldı.

21'inci Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 20.30 itibarıyla başlaması bekleniyor.

PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. PM ve YDK için Genel Başkan Özel ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listelerinin yanında, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da anahtar liste hazırladığı öğrenildi. Erol'un listesinde her iki listeden ortak isimlerin yer aldığı görüldü.

Gürsel Erol'un 52 kişiden oluşan anahtar listesinde öne çıkan isimler şöyle:

Suat Özçağdaş

Engin Özkoç

Faik Öztrak

Ali Öztunç

Hasan Öztürkmen

Mahir Polat

Oğuz Kaan Salıcı

Müslim Sarı

Orhan Sarıbal

Namık Tan

Mahmut Tanal

M. Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Mehmet Tüm

Koza Yardımcı

Deniz Yavuzyılmaz

Deniz Yücel

Mustafa Adıgüzel

Ensar Aytekin

Murat Bakan

Selin Sayek Böke

Burhanettin Bulut

M. Gül Çiftci Binici

Semra Dinçer

Yunus Emre

Berkay Gezgin

Özgür Karabat

Ulaş Karasu

Erol'un sekiz kişiden oluşan Bilim Kurulu listesi ise şöyle:

Örsan Kunter Öymen

Gülşah Deniz Atalar

Baran Bozoğlu

Taner Demirer

Emine Uçak Erdoğan

Armağan Erdoğan

Gökçe Gökçen

Yalçın Karatepe

Anka Haber Ajansı