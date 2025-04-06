Chp'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... Gürsel Erol'dan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" Listesi
CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda 181 kişinin üyelik için başvuru yaptığı Parti Meclisi (PM) için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un hazırladığı belirtilen bir anahtar liste daha ortaya çıktı. Erol'un "Ortak Akıl Ortak Vicdan" başlıklı listesinde 52 isim yer aldı.
(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda 181 kişinin üyelik için başvuru yaptığı Parti Meclisi (PM) için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un hazırladığı belirtilen bir anahtar liste daha ortaya çıktı. Erol'un "Ortak Akıl Ortak Vicdan" başlıklı listesinde 52 isim yer aldı.
21'inci Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 20.30 itibarıyla başlaması bekleniyor.
PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. PM ve YDK için Genel Başkan Özel ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listelerinin yanında, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da anahtar liste hazırladığı öğrenildi. Erol'un listesinde her iki listeden ortak isimlerin yer aldığı görüldü.
Gürsel Erol'un 52 kişiden oluşan anahtar listesinde öne çıkan isimler şöyle:
- Suat Özçağdaş
- Engin Özkoç
- Faik Öztrak
- Ali Öztunç
- Hasan Öztürkmen
- Mahir Polat
- Oğuz Kaan Salıcı
- Müslim Sarı
- Orhan Sarıbal
- Namık Tan
- Mahmut Tanal
- M. Sezgin Tanrıkulu
- Gamze Taşcıer
- Mehmet Tüm
- Koza Yardımcı
- Deniz Yavuzyılmaz
- Deniz Yücel
- Mustafa Adıgüzel
- Ensar Aytekin
- Murat Bakan
- Selin Sayek Böke
- Burhanettin Bulut
- M. Gül Çiftci Binici
- Semra Dinçer
- Yunus Emre
- Berkay Gezgin
- Özgür Karabat
- Ulaş Karasu
Erol'un sekiz kişiden oluşan Bilim Kurulu listesi ise şöyle:
- Örsan Kunter Öymen
- Gülşah Deniz Atalar
- Baran Bozoğlu
- Taner Demirer
- Emine Uçak Erdoğan
- Armağan Erdoğan
- Gökçe Gökçen
- Yalçın Karatepe
Anka Haber Ajansı