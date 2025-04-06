Chp’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı... Ümit Özlale: "Bu Ülke Böyle Bir Rejimi, Baskıyı Hak Etmiyor"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, “Bütün bu hukuksuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe karşı CHP, tarihin kendisine verdiği görevi üstlenerek çok önemli bir şey başarıyor. Bunu Türkiye için başarıyor. Sonuçta bizler burada geçiciyiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalıcı. Bu ülke böyle bir rejimi, baskıyı hak etmiyor” dedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "'Bütün bu hukuksuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe karşı CHP, tarihin kendisine verdiği görevi üstlenerek çok önemli bir şey başarıyor. Bunu Türkiye için başarıyor. Sonuçta bizler burada geçiciyiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalıcı. Bu ülke böyle bir rejimi, baskıyı hak etmiyor'" dedi.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı "'İrade Milletindir'" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, şunları kaydetti:

''Gerçekten Türkiye’nin olağanüstü koşullarında olağanüstü bir kurultay gerçekleştiriyoruz. Bütün bu zulmün, rejimin sonlanması için halkımızla beraber baskı yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi, Sayın Ekrem Başkan’ın haksız yere içeride hapsedilmesine karşı çıkmak için bugün bu kurultayı yapıyoruz. Ben buradan partinin daha da güçlenerek çıkacağına yüzde 100 eminim. Çok büyük bir coşku var. Bize küçük bir salon tahsis etmelerine rağmen çok iyi bir kalabalık vardı ve bugün tam bir birlik, beraberlik içerisinde kurultayı gerçekleştirdik. Artık bu yüz yılda anmak istemediğimiz "kayyum" kelimesini inşallah bu kurultaydan sonra anmayız.

"Erdoğan’ın gitmesi gerektiğini bütün dünyaya kanıtlamamız gerekiyor"

Maltepe mitinginde ilk imza verenlerden birisi bendim. Dünya tarihine geçecek bir imza kampanyasıyla Sayın Erdoğan’ın gitmesi gerektiğini bütün Türkiye’ye ve dünyaya kanıtlamamız gerekiyor. O yüzden bu imza kampanyasını çok önemsiyoruz. Zaten ilk önce 19 Mart’taki darbe girişimi, ardından milyonların sokağa dökülmesi, sonrasında bugünkü kurultay ve bununla beraber Ekrem Başkan için imza... Bütün bunları beraber değerlendirmek lazım. Bütün bu hukuksuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe karşı CHP, tarihin kendisine verdiği görevi üstlenerek çok önemli bir şey başarıyor. Bunu Türkiye için başarıyor. Sonuçta bizler burada geçiciyiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalıcı. Bu ülke böyle bir rejimi, baskıyı hak etmiyor.''

Anka Haber Ajansı