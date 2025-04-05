Chp'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı Yarın Yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Özel ile birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da Genel Başkan adaylığını açıkladığı Kurultay'da, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de yapılacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimleri için bir anahtar liste çıkaracağı belirtilen Genel Başkan Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği ir

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı "'İrade Milletindir'" temasıyla yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Özel ile birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da Genel Başkan adaylığını açıkladığı Kurultay'da, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de yapılacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimleri için bir anahtar liste çıkaracağı belirtilen Genel Başkan Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor. Kurultayın Divan Başkanlığına ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek.

1'inci Kurultayını 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi sayan CHP, yarın Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nı yapacak. Saat 10.00'da başlayacak Kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Mart'ta Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrı üzerine düzenleniyor. Özel, CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı'na yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından partiye kayyum atanması ihtimalini engellemek için bu kararı aldığını açıklamış, yeniden Genel Başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Genel Başkan adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı. CHP'nin Tüzüğü'ne göre, genel başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imza vermesi gerekiyor. Bin 323 delegenin oy kullanacağı Kurultayda Genel Başkan adayı olmak için 67 delegenin imzası gerekiyor.

Divan Başkanlığına Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek

Edinilen bilgilere göre, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek. Kurultay'da partinin yönetim organları olan PM'nin 60, YDK'nın 15 üyesi için de seçim yapılacak. PM ve YDK üye seçimleri "çarşaf liste" usulüyle yapılacak ancak Genel Başkan Özel, bir anahtar liste çıkaracak. Alınan bilgilere göre Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor. Kulislerde değişikliğin 8 ila 10 üye ile sınırlı kalabileceği, bazı PM ve MYK üyelerine ise başka görevler önerileceği konuşuluyor.

Özgür Özel'den "'birlik ve beraberlik'" mesajı...

Özel'in kurultayda yapacağı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla gelişen süreç ve bundan sonrası için "'birlik ve beraberlik'" mesajı vermesi bekleniyor. Özel’in kurultay delegelerine hitabında, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'" vurgusu yapacağı da öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan delegelere mektup: "Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesinde delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunda kararlılık mesajı vererek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in çağrısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde saat 16.00'da "'Ankara Mitingi'" yapılacak. Ayrıca vatandaşlar, kurultayı salon dışına kurulacak dev ekranlardan da takip edebilecek.

Özel'den önceki genel başkanlara kurultay daveti

Özel, Olağünüstü Kurultay için kendisinden önce görev yapan Genel Başkanlar, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefonla görüşerek kurultaya davet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda "'genel başkanlık için aday olacağı'" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "'aday olmayacağını'" duyurdu. Kılıçdaroğlu, aday olmama nedenini "Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara" diye açıkladı.

Anka Haber Ajansı