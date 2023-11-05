Chp’nin 38. Olağan Kurultayı… Bilim Kültür Sanat Platformu Üye Adayları Belli Oldu

CHP Kurultayı’nda, Bilim Kültür Sanat Platformu aday listesi belli oldu. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Prof. Dr. İlhan Uzgel, aday listesinde yer aldı.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP Kurultayı’nda, Bilim Kültür Sanat Platformu aday listesi belli oldu. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Prof. Dr. İlhan Uzgel, aday listesinde yer aldı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda; Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi devam ediyor. Bilim Kültür Sanat Platformu’na aday olan isimlerin listesi şöyle:

İlhan Uzgel, Fethi Açıkel, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Volkan Demir, Gülşah Deniz Atalar, Ali Rıza Erbay, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Andaç Pamuk ve Tolga Sağ

Anka Haber Ajansı