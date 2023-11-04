Chp’nin 38. Olağan Kurultayı… Özgür Özel Kurultay Salonunda

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CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı’nın yapıldığı Ankara Spor Salonu’na girdi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda toplandı. CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel’i, salonun girişinde karşılayanlar arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de vardı.

Özgür Özel ve eşi Didem Özel, kurultay salonuna “Ey Özgürlük” şarkısı ile birlikte girdi, tribünlerden “Özgür başkan” sloganları atıldı. Özel, salona selam verirken “Özgür gelecek” pankartı açıldı.

CHP, bugüne kadar 19’u olağanüstü 56 kurultay yaptı. Bugün toplanan 38. Olağan Kurultay iki gün sürecek. Bugün; Genel Başkan seçiminin yanı sıra, Çalışma ve Hesap Raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi görüşülüp oylanacak. Yarın ise Parti Meclisi asıl ve yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

Anka Haber Ajansı