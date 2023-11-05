Chp’nin 38. Olağan Kurultayı… Parti Meclisi Seçiminde Oğuz Kaan Salıcı’nın Anahtar Listesi

Chp’nin 38. Olağan Kurultayı… Parti Meclisi Seçiminde Oğuz Kaan Salıcı’nın Anahtar Listesi

CHP Kurultayı’nda, Parti Meclisi üyelikleri için Oğuz Kaan Salıcı’nın "Denge ve Denetleme" başlıklı anahtar listesi belli oldu.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP Kurultayı’nda, Parti Meclisi üyelikleri için Oğuz Kaan Salıcı’nın "Denge ve Denetleme" başlıklı anahtar listesi belli oldu.

CHP Kurultayı’nda, Oğuz Kaan Salıcı’nın Parti Meclisi adaylıkları için “anahtar listesi” belli oldu. “Denge ve Denetleme Listesi” başlıklı listede Parti Meclisi adayları şöyle:

“Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tahtasız, Mahmut Tanal, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Koza Yardımcı, Melisa Yıldırım, Mehmet Yıldız, Ayşegül Yıldız, Bülent Yücetürk, Mustafa Adıgüzel, Armağan Akyüz, Hakkı Aydos, Saniye Barut, Barış Bektaş, Recep Bilal, Nevaf Bilek, Adem Demir, Semra Dinçer, Mahmut Duyan, Burkay Düzce, Aykut Erdoğdu, Ayten Gülsever, Ali Haydar Hakverdi, Feray Karagöz, Ecevit Keleş, Cevahir Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, Emrah Köksal, Nihat Arda Mercan, Aylin Nazlıaka, Gonca Yelda Orhan, Veli Özdemir, Ali Özgündüz, Kübra Öztürk, Aysun Palalı Köktaş, Eren Can Patır, Hakkı Anıl Pektaş, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Çetin Soysal, Uğur Şevran, Berhan Şimşek.”

Denge ve Denetleme Listesi’nde yer alan Yüksek Disiplin Kurulu adayları ise şöyle:

İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür

Anka Haber Ajansı

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