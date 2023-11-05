Chp’nin 38. Olağan Kurultayı… Parti Meclisi’ne 387, Yüksek Disiplin Kurulu’na 103 Başvuru

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda 60 üyeli Parti Meclisi’ne 387, 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’na ise 103 aday başvurdu.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci gün çalışmaları kapsamında Parti Meclisi asıl ve yedek üyelikleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için başvuru süreci saat 19.00’da tamamlandı.

Parti Meclisi için 387, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 103 adayın başvurduğu öğrenildi. 1366 delege adaylar arasından, Parti Meclisi için 60 üye, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 üye seçecek.

Anka Haber Ajansı