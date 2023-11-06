Chp’nin 38. Olağan Kurultayı… Pm Ve Ydk Seçimleri İçin Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Oylar Sayılıyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı; oy sayımı sürüyor.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı; oy sayımı sürüyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilileri tarafından başlatılan oy sayımı sürüyor.

PM asıl ve yedek üyelikleri ile YDK asıl ve yedek üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00’da tamamlandı; aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM için hazırladığı “anahtar listede” şu isimler yer aldı.

“Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Hacer Taş Gültepe, Gamze Taşcıer, Bora Terzi, Vahap Tuncer, Melisa Uğraş, Ahmet Hakan Uyanık, Cumhur Uzun, Pınar Uzun Okakın, Ediz Ün, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Hüseyin Yaşar, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Sinan Adıyaman, Ertan Akbaba, Zeliha Aksaz Şahbaz, Erdal Aksünger, Erkan Aydın, Cem Aydın, Ergül Aydınlık, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Dursun Bulut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Mehmet Burak Cop, Gizem Çoşkun, Murat Çan, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gül Çiftçi Binici, Mehmet Alkım Denizaslanı, Emin Umut Dikili, Bedirhan Berk Doğru, Burcu Düzen, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Berker Esen, Ali Haydar Fırat, Yalçın Görgöz, Altınay Görmüş, Hüseyin Can Güner, Nazan Güneysu, Aysu Bahar Gürlek, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrem, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ahmet Kaya, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Fatma Köse, Mustafa Murat Kubilay, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Sadi Özdemir, Şaziye Öztürk, Haşim Öztürk, Selin Sayek Böke, Murat Sönmez”

Özel’in, YDK aday listesi ise şöyle:

“İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür”

"DENGE VE DENETLEME LİSTESİ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Denetleme Listesi” başlıklı listesinde Parti Meclisi adayları şöyle:

“Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tahtasız, Mahmut Tanal, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Koza Yardımcı, Melisa Yıldırım, Mehmet Yıldız, Ayşegül Yıldız, Bülent Yücetürk, Mustafa Adıgüzel, Armağan Akyüz, Hakkı Aydos, Saniye Barut, Barış Bektaş, Recep Bilal, Nevaf Bilek, Adem Demir, Semra Dinçer, Mahmut Duyan, Burkay Düzce, Aykut Erdoğdu, Ayten Gülsever, Ali Haydar Hakverdi, Feray Karagöz, Ecevit Keleş, Cevahir Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, Emrah Köksal, Nihat Arda Mercan, Aylin Nazlıaka, Gonca Yelda Orhan, Veli Özdemir, Ali Özgündüz, Kübra Öztürk, Aysun Palalı Köktaş, Eren Can Patır, Hakkı Anıl Pektaş, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Çetin Soysal, Uğur Şevran, Berhan Şimşek.”

Denge ve Denetleme Listesi’nde yer alan YDK adayları ise şöyle:

"İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür."

Anka Haber Ajansı