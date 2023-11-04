Chp’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Seçimi İçin Oy Kullanma İşlemi Sürüyor

Chp’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Seçimi İçin Oy Kullanma İşlemi Sürüyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçimi oy kullanma işlemi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu oylarını kullandı.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA - LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçimi oy kullanma işlemi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu oylarını kullandı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması; Çalışma ve Hesap Raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması, Kurultay Sonuç Bildirgesi’nin görüşülmesi ve oylanmasının ardından Genel Başkan seçimi başladı.

Kurultayın toplandığı Ankara Spor Salonu’nda, görüşmelerin yapıldığı salonun yanındaki bir salonda oy kabinleri kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 21.00’da başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yarıştığı seçimde, 1366 delege oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oylarını kullandı.

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da yarın Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilecek.

Anka Haber Ajansı

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