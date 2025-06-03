Chp’nin 38’inci Kurultay’ına İlişkin İddianame, Mahkemece Kabul Edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde duruşma gününü belirleyecek.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde duruşma gününü belirleyecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi, şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında ceza talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, önümüzdeki günlerde duruşmanın gün ve saatini belirleyecek.

Anka Haber Ajansı