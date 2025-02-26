Chp'nin 38'inci Kurultayında Seçilen Yönetimin Görevden Uzaklaştırılması Talepleri Reddedildi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı kararının iptali istemiyle açılan üç ayrı davada, Kurultay'da oluşan yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talepleri reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, söz konusu mahkeme kararlarını, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur” ifadeleriyle paylaştı.

(ANKARA) - CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı kararının iptali istemiyle açılan üç ayrı davada, Kurultay'da oluşan yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talepleri reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, söz konusu mahkeme kararlarını, "'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur'" ifadeleriyle paylaştı.

Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı kararının iptaline ilişkin açılan davalarda, Kurultayda oluşturulan yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir taleplerini reddetti. CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, söz konusu mahkeme kararlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftci, şunları kaydetti:

''4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup CHP’ye kayyum atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı. İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir. Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur.''

Anka Haber Ajansı