Chp'nin "Adalet Nöbeti" Tbmm Genel Kurulu'nda Başladı

CHP'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili TBMM Genel Kurulu’nun kapalı olduğu saatlerde gerçekleştireceği "Adalet Nöbeti" bu akşam başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Nöbeti'ndeki milletvekillerini ziyaret etti.

CHP'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili TBMM Genel Kurulu’nun kapalı olduğu saatlerde gerçekleştireceği "Adalet Nöbeti" bu akşam başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Nöbeti'ndeki milletvekillerini ziyaret etti.

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatap Milletvekili Can Atalay’yla ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek Adalet Nöbeti”, bugün saat 22.22'de Genel Kurul’un kapanmasının ardından başladı.

"Adalet Nöbeti"ndeki 20 CHP'li milletvekilini; TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP milletvekilleri, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ziyaret ederek destek verdi.

CHP Adalet Nöbeti'ni; bir parti grubunu oluşturacak yeter sayısı olan 20 milletvekiliyle, kapalı olduğu saatlerde Genel Kurul salonunu terk etmeyerek sürdürecek.

Anka Haber Ajansı