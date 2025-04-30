Chp'nin Başakşehir Mitingi... Sibel Suiçmez: "Kanal İstanbul'a Karşıyız, Karşı Olmaya Devam Edeceğiz"

Chp'nin Başakşehir Mitingi... Sibel Suiçmez: "Kanal İstanbul'a Karşıyız, Karşı Olmaya Devam Edeceğiz"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Kanal İstanbul, bu ülkeye yapılacak en önemli ihanetlerinden biridir. O yüzden karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Kanal İstanbul, bu ülkeye yapılacak en önemli ihanetlerinden biridir. O yüzden karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce ya Kanal ya İstanbul demişti. Aynı noktadayız. Kanal İstanbul, bu ülkeye yapılacak en önemli ihanetlerinden biridir. O yüzden karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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