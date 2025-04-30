Chp'nin Başakşehir Mitingi... Suat Özçağdaş: "Haksızlıklara Hukuksuzluklara Ses Çıkarmaya Devam Edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Başakşehir'in ülkeyi rant için sevenler ile halkı için sevenler arasındaki farkın görülebildiği bir ilçe olduğunu belirterek, "Haksızlıklara, hukuksuzluklara ses çıkarmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Başakşehir'in ülkeyi rant için sevenler ile halkı için sevenler arasındaki farkın görülebildiği bir ilçe olduğunu belirterek, "Haksızlıklara, hukuksuzluklara ses çıkarmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "İstanbul'un geleceği için çok önemli bir yerde yapıyoruz. Başakşehir'de yapıyoruz. Kanal İstanbul, ya kanal ya İstanbul diye İstanbulluların kararını verdiği bir proje. İstanbul'un geleceğini düşünenlerin kesinlikle karşısında olduğu bir proje. Maalesef Başakşehir ve bu hattaki ilçeler başta olmak üzere İstanbul'un geleceğini karartacak bir proje. Buna dikkat çekmek için buradayız. Bu ülkeyi rant için sevenler ile halkı için sevenler arasındaki farkı bu ilçede görmek mümkün. Haksızlıklara, hukuksuzluklara ses çıkarmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı