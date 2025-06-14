Chp'nin Bayburt'Ta Düzenleyeceği ''millet İradesine Sahip Çıkıyor'' Mitinginin Hazırlıkları Tamamlandı

(BAYBURT) - CHP'nin Bayburt'ta düzenleyeceği "'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'" mitinginin son hazırlıkları tamamlandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün saat 13.30'da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar tamamlandı.

Miting alanına CHP'ye ait otobüs getirildi, alan çevresi barikatlarla kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Alanda, CHP Genel Başkanı Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart ile geçen günlerde yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu "Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Anka Haber Ajansı