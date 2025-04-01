Chp’nin Boykot Çağrısı Dünyaca Ünlü Sanatçıların Türkiye’deki Organizasyonlarını Da Etkiledi

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin boykot çağrısı, dünyaca ünlü isimlerin Türkiye’deki organizasyonlarını da etkiledi. Türkiye’de konser vermeyi planlayan müzisyen Ane Brun, Türk hayranlarından gelen boykot çağrısına "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin boykot çağrısı, dünyaca ünlü isimlerin İstanbul’daki konser organizasyonlarına da yansıdı.

Türkiye’de konser vermeyi planlayan müzisyen Ane Brun, Türk hayranlarından gelen "Seni seviyorum, sana hayranım ama Türkiye'de boykot edildin! Etkinlik organizasyon şirketi, öğrencilere acımasızca saldıran ve onları tutuklayan Türk hükümetini destekliyor. Eğer protestocuların yanında olursan, seni daha da güçlü bir şekilde destekleyeceğiz" mesajına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Bir kahve zincirini boykota yönelik paylaşımı alıntılayan DBL Entertainment isimli organizasyon şirketinin sahibi Abdulkadir Özkan, boykot çağrılarını eleştirerek, "Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir" yorumunda bulunmuştu.

Özkan, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve üzüntü içerisinde olduğunu şu sözlerle ifade etti:

’’Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde "boykot" protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli birkaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim. Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim. Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim."

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı gösteri de iptal edildi. Gösterinin afişi, organizatör şirket DBL Entertainment’ın internet sitesinden de kaldırılırken gerekçeye ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

DBL Entertainment’ın organize ettiği, Muse grubunun 11 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı konser ve Robbie Williams’ın 7 Ekim’deki konseri için de sosyal medyada boykot çağrıları yapılıyor.

Berna Laçin, Kalben, Zeki Kayhan Coşkun ve İrfan Değirmenci gibi isimler de organizasyon şirketine yönelik eleştirilerini dile getirerek, sanatçılardan konserleri etmeleri çağrısında bulundu.

Anka Haber Ajansı